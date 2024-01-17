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高端疫苗採購合約選後才公開！賴士葆提2疑慮：仔細看真是太詭異

▲國民黨立委賴士葆直呼高端合約「仔細看真是太詭異」，並提出2點疑慮要求衛福部說清楚。（圖／記者呂炯昌攝）
▲國民黨立委賴士葆直呼高端合約「仔細看真是太詭異」，並提出2點疑慮要求衛福部說清楚。（圖／記者呂炯昌攝）

記者林莞茜／綜合報導

衛福部疾管署16日召開記者會，由疾管署長莊人祥公布高端新冠肺炎疫苗的58頁採購合約內容，不過，國民黨立委賴士葆在檢視合約後，直呼「仔細看真是太詭異！」，並說明2點疑慮，要求衛福部不能只發個新聞稿就想船過水無痕，應對疑點清楚說明，否則很難洗清外界對於衛福部處處為高端護航、有圖利高端之嫌的疑慮！

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賴士葆針指出，合約中顯示7/19 通過 EUA，7/19 就立刻改合約，重新訂了更嚴格的保密合約，而第一條就寫到合約簽署日之前或之後的資料都屬於機密資料。 「合約都還沒簽，資料就算機密?」 難道合約簽署之前就有不可告人的資料，所以連沒簽約之前的都不能公開 ? 政府會不會對高端過度保護？

第二點是，在合約的第二條第五款提及，必須向法院或主管機關要揭露機密資料時，要先通知對方，並且盡力縮小揭露範圍。賴士葆直言「如果都遭受法院調查時還要先通報並且盡量隱匿? 這不是電影才會演出的情節嗎? 」，法院或主管機關如果都要調查了，還得預先通知資料提供者 !? 是為了串供還是銷毀資料，必須說清楚 ! 之前法院調查高端炒股案時，是否有依照合約通知 ?

▲高端合約中第二條第五款提及，必須向法院或主管機關要揭露機密資料時，要先通知對方，並且盡力縮小揭露範圍。 （圖／翻攝自賴士葆臉書）
▲高端合約中第二條第五款提及，必須向法院或主管機關要揭露機密資料時，要先通知對方，並且盡力縮小揭露範圍。 （圖／翻攝自賴士葆臉書）


賴士葆說，高端多次延遲交貨，衛福部刻意包庇予以不罰或輕罰，也被審計部抓出來重罰，因此賴士葆也強調，高端相關爭議，衛福部絕對不可能發個新聞稿就想船過水無痕！必須針對以上的疑點向社會說清楚講明白，否則很難洗清外界對於衛福部處處為高端護航、有圖利高端之嫌的疑慮。

▲高端多次延遲交貨，衛福部刻意包庇予以不罰或輕罰也被審計部抓出來重罰！（圖／翻攝自賴士葆臉書）
▲高端多次延遲交貨，衛福部刻意包庇予以不罰或輕罰也被審計部抓出來重罰！（圖／翻攝自賴士葆臉書）

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