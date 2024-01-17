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40歲張立東深夜醉擁長髮妹！出道12年緋聞纏身　昔認：好想定下來

▲現年40歲的張立東，近日又被拍到深夜醉擁一名長髮妹，出道12年緋聞不斷，但他曾吐露自己有想定下來的念頭。（圖／翻攝自張立東臉書）
▲現年40歲的張立東，近日又被拍到深夜醉擁一名長髮妹，出道12年緋聞不斷，但他曾吐露自己有想定下來的念頭。（圖／翻攝自張立東臉書）

記者詹鎰睿／綜合報導

現年40歲藝人張立東，自2012年節目《超級魔王大道》發跡，憑藉幽默風格成為各大節目御用的助理主持，廣受觀眾喜愛。怎料，屢傳緋聞的張立東，近日又被拍到深夜十指緊扣一位東區長髮辣妹，再度引發討論。

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據《鏡週刊》報導，張立東7日凌晨被拍到與一名長髮辣妹在東區街頭十指緊扣，兩人互動親密，毫不避諱在另名男性友人面前放閃，才剛離開私人會所的3人有說有笑，最後消失在巷弄內。對此，《NOWnews今日新聞》詢問張立東經紀人，截稿前未接電話、未讀訊息。

▲張立東（左）自作多情遭阿樂（右）打槍。（圖／張立東、阿樂IG）
▲張立東（左）提拔阿樂（右）進演藝圈，可說是女方大恩人，結果成為其中一段緋聞史。（圖／張立東、阿樂IG）
事實上，出道至今12年的張立東，緋聞比演藝事業還要精采，靠著幽默的口才與經驗豐富的把妹技巧，先後與熊熊、梓梓、阿樂、籃籃、Albee（范乙霏）等多位正妹女星傳出緋聞。

可惜的是，都是友達以上戀人未滿，不是好到可以進到女方香閨，就是在節目上被調侃送作堆，效果做好做滿的張立東，為了迎合觀眾，也經常在節目上搞笑告白，逗得女星們害羞婉拒，經常掀起大家討論。

▲張立東（左）意外牽手啦啦隊甜心籃籃（右）。（圖／張立東、籃籃IG）
▲張立東（左）與好友籃籃（右）經常在節目被送作堆，但私底下感情相當要好，不太在意。（圖／張立東、籃籃IG）
不過，張立東曾坦白，自己有想要定下來的念頭，無奈每次傳出的緋聞，似乎都影響到真正的感情，他說過，隨著年紀越大，要考量的越多，除了雙方家長，還得看彼此的個性到底合不合適，「很多時候，評估時間久了，或是還沒開始，人家就跑了。」

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▲梓梓遭網友造謠與張立東發生過關係，讓她相當無奈截圖直呼：「只是冰山一角！」（圖／翻攝梓梓IG）
▲張立東的好友梓梓，也成為緋聞正妹之一，還被網友惡意造謠發生關係，讓她氣到發文澄清。（圖／翻攝梓梓IG）
▲▼熊熊（中）指自己不靠外表找工作，遭張立東（左一）轟出鏡頭。（圖／NOWnews YouTube）
▲女星熊熊（中）婚前與張立東感情超級要好，多次發生緋聞，直到結婚後，大家才明白原來張立東是煙霧彈。（圖／NOWnews YouTube）

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