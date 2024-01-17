40歲張立東深夜醉擁長髮妹！出道12年緋聞纏身 昔認：好想定下來
現年40歲藝人張立東，自2012年節目《超級魔王大道》發跡，憑藉幽默風格成為各大節目御用的助理主持，廣受觀眾喜愛。怎料，屢傳緋聞的張立東，近日又被拍到深夜十指緊扣一位東區長髮辣妹，再度引發討論。
記者詹鎰睿／綜合報導
據《鏡週刊》報導，張立東7日凌晨被拍到與一名長髮辣妹在東區街頭十指緊扣，兩人互動親密，毫不避諱在另名男性友人面前放閃，才剛離開私人會所的3人有說有笑，最後消失在巷弄內。對此，《NOWnews今日新聞》詢問張立東經紀人，截稿前未接電話、未讀訊息。
事實上，出道至今12年的張立東，緋聞比演藝事業還要精采，靠著幽默的口才與經驗豐富的把妹技巧，先後與熊熊、梓梓、阿樂、籃籃、Albee（范乙霏）等多位正妹女星傳出緋聞。
可惜的是，都是友達以上戀人未滿，不是好到可以進到女方香閨，就是在節目上被調侃送作堆，效果做好做滿的張立東，為了迎合觀眾，也經常在節目上搞笑告白，逗得女星們害羞婉拒，經常掀起大家討論。
不過，張立東曾坦白，自己有想要定下來的念頭，無奈每次傳出的緋聞，似乎都影響到真正的感情，他說過，隨著年紀越大，要考量的越多，除了雙方家長，還得看彼此的個性到底合不合適，「很多時候，評估時間久了，或是還沒開始，人家就跑了。」
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