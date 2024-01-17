NBA／「3D悍將」Jae Crowder將復出！最快19日上陣 加強公鹿防守
上季透過交易前往密爾瓦基公鹿的資深3D球員Jae Crowder，在本季季初因左大腿內收肌以及腹部肌肉撕裂，缺席近2個月的時間。根據《The Athletic》記者Shams Charania透露，Jae Crowder有望在近日回到球隊，最快19日就能上陣。
記者張志宇/綜合報導
公鹿本季至今打出28勝、12敗，勝率7成的戰績，但由於本季交易來球星Damian Lillard，導致團隊防守不如以往，本季團隊防守只排在聯盟第19名，若以一支爭冠球隊來說十分不合格，但隨著防守悍將Jae Crowder復出，有望改善公鹿的防守，同時更能加深陣容深度。
此外，Jae Crowder不僅在防守端能做出貢獻，在開季時Crowder為公鹿最有威脅的外線射手，場均三分出手3.4次，命中率高達51.6%，若順利復出，且保持季出的火燙手感，將為Damian Lillard、「字母哥」Giannis Antetokounmpo兩大球星在場上創造出更多進攻空間。
Jae Crowder本季為公鹿出戰9場，場均上陣26.7分鐘，整體命中率為53.2％，三分命中率為51.6％，能貢獻8.1分、3.9籃板、1.7助攻與0.8抄截，可說是公鹿陣中最優質的3D球員。
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