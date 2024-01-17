趙正平娶回小22歲空姐女友！求婚細節浪漫曝光：我餘生都交給她
55歲趙正平經營牛肉麵副業有聲有色，今（17）日特別舉辦新品發表會與大家分享近況，他預計將在今年3月舉辦家宴，近日就會跑去完成登記結婚手續，此外，趙正平也大方透露1年前求婚成功的細節，竟然下跪向女友敬酒，直呼：「我把餘生都給她了。」
記者詹鎰睿／綜合報導
趙正平笑說，再度成為人夫的他，脾氣已經改了不少，並透露近日就會去完成結婚登記手續，正式娶回穩交2年的空姐女友，雖然兩人相差22歲，但趙正平表示，雙方家長都很祝福這段戀情，在求婚之前也獲得女方家人同意。
談到求婚細節？趙正平透露，1年前他趁著吃飯約會之際，單膝下跪向女友求婚，但手上拿的不是戒指，而是酒杯，但還是成功感動女友，場面相當浪漫，「我給她的承諾比較多，我把餘生都給她了。」
趙正平強調，會把自己名下的車子、房子等所有財產，通通登記在未婚妻名下，就為了給對方滿滿的安全感，「畢竟我是直男，最近會再挑個時間帶她去買（婚戒）。」他害羞地說，現在彼此稱呼都叫老公、老婆了。
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