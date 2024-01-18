NBA／震撼！暴龍「龍王」Siakam轉戰溜馬　跟Bruce Brown互換東家

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Pascal Siakam生涯曾2度入選明星賽，並曾在2019年當時與Kawai Leonard攜手替暴龍拿下總冠軍。Siakam生涯共計在暴龍已效力8個球季，本季表現仍然穩定，場均貢獻22.2分、6.3籃板、4.9助攻，在本賽季結束後也將成為自由球員。
先前曾一度傳出Siakam希望能夠得到一份頂薪合約，但過去幾個月與暴龍的續約談判卻始終沒有下文，他也成為今年季中交易截止前最受矚目的球員，包括國王、勇士、獨行俠和溜馬等多隊，都有意透過交易網羅這名全明星好手，如今答案揭曉，他將前往溜馬與Tyrese Haliburton攜手合作，兩人會激出什麼火花也令人期待。
談到這筆交易案正式發動，Siakam的經紀人也說到：「我很興奮Pascal能夠得到很好的機會，與Tyrese Haliburton、Myles Turner等好手一同奮戰，還可以去到溜馬主帥Rick Carlisle麾下效力。」
至於Bruce Brown是丹佛金塊上個賽季，成功贏得隊史首冠的重大功臣之一，他在球季結束後轉戰溜馬，也是溜馬本賽季最高薪的球員，年薪約為2200萬美元，下賽季擁有2300萬美元的球隊選項。目前場均可貢獻12.1分、4.7籃板、3.0助攻，他將透過這筆交易前往暴龍。