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兒童出現「心雜音」家長怕爆！ 2情況易發生　醫教分辨是否心臟病

▲兒童健康通知書若出現「心雜音」症狀，總讓家長很緊張，醫師教分辨是否為「心臟病」需進一步檢查。（示意圖，非當事人／記者黃韻文攝）
▲兒童健康通知書若出現「心雜音」症狀，總讓家長很緊張，醫師教分辨是否為「心臟病」需進一步檢查。（示意圖，非當事人／記者黃韻文攝）

家庭消費中心／綜合報導

台灣孩子愈生愈少，家長對於寶貝的健康也日益重視。不少家長收到學校發出的健康通知書，看到有「心雜音」症狀，心跳馬上漏跳一拍很緊張，但對此醫師表示，多數的兒童心雜音屬於良性，通常成年後症狀便會消失，家長別太擔心。

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「無辜的心雜音」最常見，多數正常

萬芳醫院兒科主治醫師黃斯煒說明，孩童最常見的心雜音是所謂的「無辜的心雜音」（innocent murmur），其實絕大多數小朋友的心臟都正常，在檢查中卻出現明顯的心雜音，醫師為此進行深度檢查，在等待報告的時間難免讓家長憂心會否是嚴重的心臟病，結果往往是無害的。

黃斯煒指出，一般心雜音成因不明，某些專家認為與兒童成長有關，因為發育中的心臟血管也一起成長，但部分孩子的血管發展尚未成熟，才導致心雜音產生；此外，孩童發燒時，血液動力會改變，也容易有心雜音的狀況，一旦退燒後，心雜音也會消失。

醫教分辨是否「心臟病」需就醫檢查

家長要如何分辨孩童是屬於「無辜的心雜音」或「心臟病」，黃斯煒建議，若是明顯、持續的心雜音，可透過心電圖、胸部X光照或心臟超音波檢查，來確認心臟結構有無問題；如心雜音是有時出現、有時消失，則大多是屬於「無辜的心雜音」，未必要進一步檢查。

黃斯煒表示，心雜音可作為診斷兒童心臟病的主要症狀，但有心雜音不等於一定有心臟病，提醒家長若聽到孩子被檢查出心雜音時，先別給自己太多壓力，畢竟絕大部分的心雜音屬良性，且即使經詳細檢查、確定心臟結構異常，以目前醫學的進步，多數的兒童心臟病皆可獲得治療。

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