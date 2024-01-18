文學星漫畫星跟直播風！BL大作《偽娘直播中》漫畫、小說同步上線

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小說漫畫雙享宴 強化內容虛實整合
文學星、漫畫星一直以來擅長推動作品的跨域嘗試，過去曾結合廣播劇以及人氣樂團的歌曲改編，都引起廣泛討論。而《偽娘直播中》以小說和條漫結合不同方式，呈現出故事內容的層次。
《偽娘直播中》小說由程雪森執筆，漫畫由RANDA&黑澤繪製。程雪森表示創作靈感來自於：「國外迷因影片一名男子偽裝成女性，在線上交友中使用假音，當對方釋出好感時，他立即恢復原本的男聲嚇唬對方。」趣味十足的情節啟發了《偽娘直播中》以直播主題為中心。
而在創作漫畫過程中，RANDA&黑澤提到：「在做劇情分回時，參考了一些條漫作品，努力透過筆觸製造原作帶給我的氛圍感。」程雪森分享：「由RANDA&黑澤繪製的漫畫改編讓畫面更加精雕細琢，一切都立體了起來，兩位主角的形象，超乎我想像中的帥。」不同的作品呈現，希望可以讓閱讀者在觀賞時有多重感官體驗，強化故事的印象、拓展想像。
男兒身扮女生 愛情火花四溢
「你敢保證你知道我的真面目以後，會繼續喜歡我嗎？」這句偽娘直播主張文森對惡魔主管段克鈞的經典告白，成為故事中最引人注目的轉折點—揭開了張文森最深層的秘密。當真實性別曝光後，面對段克鈞的生氣和不解，張文森卸下直播主身分離開公司。
針對在網路上打造一個「假」的形象，小說作者程雪森分享：「對於網路人設抱持著敬意，維持形象是他們必要的工作，無論人設是虛構還是真實的，都抱持著尊敬的態度，除非涉及道德底線。」作者強調對網路人設的敬意，也理解並尊重每個人形象塑造的辛苦。
如同，故事發展段克鈞意識到，不論是「薇薇兒」還是真實世界的張文森，都是他心中不可或缺的存在，這段揭曉真相的經歷，讓他更深刻地接納張文森的多面向，也加深了他們之間的感情。
《偽娘直播中》目前在文學星和漫畫星平台每周更新，激情連載中，期待藉由輕鬆活潑的故事內容，能啟發更多人勇敢追尋自我。此外文學星和漫畫星平台上還有各式台灣原創故事作品，無論是BL激情、懷舊浪漫，抑或是寫實喪屍等各種題材，都能滿足讀者對多樣性故事的渴望。
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