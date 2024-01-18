特企／眼鏡市場「SPY×FAMILY 間諜家家酒」4款授權鏡框正式開賣
日本市佔率第一眼鏡品牌「眼鏡市場」取得席捲全球的超人氣動畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》授權推出「萬能視務所」系列新品，此系列官方授權以《SPY×FAMILY間諜家家酒》中的主要角色為主題，推出潮流時尚的４款鏡框，包括洛伊德、安妮亞、約兒、彭德鏡框，還有以安妮亞最喜歡的花生為設計主題的限定「萬能配件組」，加碼贈送新年限定限量官方紅包袋必收藏，間諜家家酒粉絲記得手刀搶卡一波。
４款鏡框都鑲有 SPY×FAMILY LOGO 及角色的代表標誌，洛伊德以日常造型為鏡框的基礎底色開發，鏡腳記號則是他每日必戴的西裝領針，設計乍看簡約，其實處處暗藏間諜本色，適合喜好低調知性的消費者選擇。以安妮亞為主題的鏡框，以亮色系及女性喜愛的圓形鏡框設計，框緣上還鑲滿星星，亮彩選色注入活力，鏡腳也鑲上一顆她最愛的花生，整副鏡框皆呈現安妮亞的特徵。
約兒則以貓眼鏡框如同具備雙重身分，不同角度可展現「優雅」與「俐落」雙重面貌，運用黑色洋裝、武器色調設計框緣，以花朵髮飾裝飾鏡腳，再現約兒的個人魅力。另外，能預視未來的彭德，以其可愛又可靠的形象為靈感，展現沉穩黑、柔軟白以及清新的透明感，搭配簡約色系，時尚百搭，鏡腳則是以腳掌為代表標誌，消費者配載後雙眼彷彿被溫柔守護。
另外，「萬能配件組」由安妮亞最喜歡的花生為設計概念，利用紋理綉縫製作、縫上毛料布面，使整體眼鏡盒的質感提升、增添值得收藏的趣味外，還將花生化成為手拿提袋，以特別的塑膠防潑水材質及設計透明處，讓消費者能直接看到袋內經典表情的安妮亞眼鏡布、及花生眼鏡盒的巧思，兼顧實用性及收藏性。
眼鏡市場是日本業績銷售No.1的眼鏡品牌，於日本知名眼鏡產地福井縣鯖江市設有自家工廠，款式時尚配戴更是舒服，並以「4個0元」宣言：散光、多焦鏡片0元；超薄、極薄鏡片0元；抗UV抗汙塗層0元；配件與品質保固0元，成為台灣業界追加費用０元的眼鏡品牌。4款官方授權鏡框已於1月18日於全省眼鏡市場正式開賣，鏡框加鏡片售價為2,990元，全品牌1/18(四)-2/19(一)春節活動期間來店滿額5,000現折500元。活動凡購買官方授權鏡框，可獲得官方授權限量萬能配件組(贈送官方授權限量眼鏡盒、眼鏡布、提袋)外，新年期間至門市即送「限量官方授權紅包袋」，數量有限、送完為止。眼鏡市場滿滿誠意，與民眾一起解決雙眼大小視。
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