特企／《 Hookah Haze 水煙水霧 》試玩版首公開　亮相TGS2024

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遊戲《水煙水霧》是由日本 Aniplex 及 ACQUIRE 共同企劃及開發的作品。遊戲圍繞主角「炭木徹」在水煙店擔任店長的日常，在那裡，他邂逅了三位個性獨特的女性。在心意相通後，他們所將會迎來怎麼樣的結局是？
因病而生命危在旦夕的主角，失去了活下去的希望。在與醫生商量過後，決定在水煙店擔任期間限定的店長。三位個性獨特的女性偶爾到店，雖然她們表面開朗，卻各自都受工作的煩惱或過去的創傷困擾，也找不到自己的歸屬之處。主角在提供水煙的同時，也將逐漸深入她們的內心世界。
《水煙水霧》登場角色
愛上亞夢：秋葉原的主題 Cafe 店員。渴望著愛且又比平常人更容易感到寂寞。非常自戀。
明月院心：商店店員。禮儀端正且通文知理。雖然平時總是精神煥發的樣子，但內心藏著無人知的創傷。
古森胡桃：企業所屬的人偶創作者。我行我素的性格，不擅長與人溝通。
炭木徹：期間限定水煙店「Hookah Haze」的店長。比起自己幸福更看重他人的事情，有著放棄自我的傾向。喜歡的東西是水煙及水族箱。
遊戲提供5種不同口味讓玩家找出「今日推薦」的獨家組合，選擇適宜的話便會增加女主角們到訪的機會。另外，透過水煙專用社群網站「Hookah LINK」宣傳，也可以直接確認到追隨者們的反應和訊息。
在提供水煙的同時，便可與女主角們享受聊天的樂趣。多於一人到店的話，更能夠看到她們之間的對話內容。另外，根據「換炭」溫度調節的結果，對方也會產生不同反應。在共渡的時光裡，她們會慢慢流露心聲。
Studio Cut to Bits 是由擁有《生化奇兵：無限之城》、《GTA IV》、《Rise of the Tomb Raider》開發實績的成員，於加拿大蒙特婁新創的遊戲工作室，而《Venture to the Vile》為其出道作品。本作的最大特色，在於為2D橫向捲軸的動作冒險中，額外增加「深度」一軸的地圖系統。透過解明謎題，來揭開小鎮的秘密，享受探索奇妙黑暗幻想世界的新鮮樂趣！
由「深度」而生的解謎動作玩法在橫向捲軸的冒險世界中，玩家可透過擊敗神秘怪物「VILE」來吸收並繼承其力量，充份發揮這份能力的話，探索和擊退兇惡敵人也會變得更加輕鬆！
無法預測的進展的黑暗奇幻世界觀
主人公為為了尋找行縱不明的好友「Ella」而開始冒險，儘管過程之中有許多兇惡的怪獸「VILE」阻擋去路，但仍然為尋求真相繼續前行。雖然在吸收「VILE」的能力後變我越來越強，但是自己也慢慢變成像「VILE」般的邪惡模樣......在最後，主人公會作出什麼樣的選擇呢？
充滿魅力的角色及多樣化的支線故事
在故事中登場的角色都具有豐富的個性，透過完成他們的支線任務，便可逐漸揭露他們的過去，亦有助玩家進一步了解遊戲的世界觀。
同樣是由 Aniplex 及 ACQUIRE 攜手呈現的新猷。被人類封印在迷宮深處的人形兵器「霍莉」在千年之後終於甦醒過來！玩家需要改變地型來誘導敵人，在地城中設置機關，將守衛通通擊倒，並透過在探索過程中拾獲的寶石素材，強化角色。是一款結合策略、動作，技能育成於一身的 Roguelike 迷宮探索作品。
我們將贈送「特製透明文件夾」予現場試玩《水煙水霧》與《Venture to the Vile》的玩家。此外，在攤位上也會派發《水煙水霧》的特製遊戲宣傳卡，讓大家作紀念之用。至於試玩《Ancient Weapon Holly》的玩家，則可以獲得另一款，以超古代兵器霍莉為主題的「透明文件夾」。
在4天活動期間，更會有由 Cosplayer YuiRi 扮演《水煙水霧》女主角「愛上亞夢」在展攤中與大家見面，請不要錯過！