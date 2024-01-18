蜜桃貓朵佳遭家暴打斷牙！哥哥偷竊還威脅殺人 母親急申請保護令
28歲的美國人氣歌手蜜桃貓朵佳（Doja Cat），驚傳遭30歲的哥哥拉曼（Raman Dalithando Dlamini）家暴，施以行動上的暴力與言語羞辱，甚至兇狠將其牙齒打落，這樣行為已經延續許久，直到今年1月仍未間斷，她的母親黛博拉（Deborah Elizabeth Sawyer）為了限制兒子的惡行，去年12月向洛杉磯高等法院提出禁制令，希望讓施暴者遠離母女身邊。
記者江芷稜／綜合報導
根據美媒《TMZ》報導，黛博拉指控兒子拉曼過去1年多以來，不斷攻擊家人，打斷蜜桃貓朵佳的牙齒，更造成其身體瘀傷、割傷等多處傷痕累累，對她們進行身體虐待，並威脅要殺死家人，「多曼以侮辱性和有辱人格的方式，對我和妹妹進行言語攻擊。他又威脅要殺死妹妹，襲擊她令她受傷，甚至毀壞Doja Cat的個人物品，還偷走她的財物，讓她感到極不安全」。
黛博拉說，拉曼的惡行並非最近發生，早在2017年，她們就向法院提出過禁制令，限制拉曼接近她們母女，由於該判決已經過期，要重新提出申請，但最後法院認為禁制令須由本人申請，只批准了拉曼不得接近黛博拉的保護令，蜜桃貓朵佳必須親自申請才能通過，目前她尚未對外回應。
歌迷很心疼她的遭遇，也懷疑近年來她屢有剪超短髮型、衣著暴露，甚至與粉絲互嗆的奇怪行為，可能是因為遭受家暴產生的異常反應，也質疑「怎麽不請保鑣保護啊」、「1年多怎麽忍得下去」、「難怪她精神狀態不好，還奇裝異服，現在想來是一種憂鬱的自殘」。
※【NOWnews 今日新聞
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