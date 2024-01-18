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蜜桃貓朵佳遭家暴打斷牙！哥哥偷竊還威脅殺人　母親急申請保護令

▲蜜桃貓朵佳（Doja Cat）驚傳遭哥哥家暴，甚至打斷牙齒，母親不忍了決定申請保護令。（圖／dojatca IG）
▲蜜桃貓朵佳（Doja Cat）驚傳遭哥哥家暴，甚至打斷牙齒，母親不忍了決定申請保護令。（圖／dojatca IG）

記者江芷稜／綜合報導

28歲的美國人氣歌手蜜桃貓朵佳（Doja Cat），驚傳遭30歲的哥哥拉曼（Raman Dalithando Dlamini）家暴，施以行動上的暴力與言語羞辱，甚至兇狠將其牙齒打落，這樣行為已經延續許久，直到今年1月仍未間斷，她的母親黛博拉（Deborah Elizabeth Sawyer）為了限制兒子的惡行，去年12月向洛杉磯高等法院提出禁制令，希望讓施暴者遠離母女身邊。

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▲蜜桃貓朵佳Doja Cat 去年剪短了頭髮、衣著暴露，被認為與哥哥暴力行為有關。（圖／Doja Cat IG）
▲蜜桃貓朵佳Doja Cat 去年剪短了頭髮、衣著暴露，被認為與哥哥暴力行為有關。（圖／Doja Cat IG）
根據美媒《TMZ》報導，黛博拉指控兒子拉曼過去1年多以來，不斷攻擊家人，打斷蜜桃貓朵佳的牙齒，更造成其身體瘀傷、割傷等多處傷痕累累，對她們進行身體虐待，並威脅要殺死家人，「多曼以侮辱性和有辱人格的方式，對我和妹妹進行言語攻擊。他又威脅要殺死妹妹，襲擊她令她受傷，甚至毀壞Doja Cat的個人物品，還偷走她的財物，讓她感到極不安全」。

▲蜜桃貓朵佳Doja Cat的母親指控兒子家暴，對女兒施以行動與言語上的暴力。（圖／Doja Cat IG）
▲蜜桃貓朵佳Doja Cat的母親指控兒子家暴，對女兒施以行動與言語上的暴力。（圖／Doja Cat IG）
黛博拉說，拉曼的惡行並非最近發生，早在2017年，她們就向法院提出過禁制令，限制拉曼接近她們母女，由於該判決已經過期，要重新提出申請，但最後法院認為禁制令須由本人申請，只批准了拉曼不得接近黛博拉的保護令，蜜桃貓朵佳必須親自申請才能通過，目前她尚未對外回應。

▲法院以需要本人申請為由，未通過母親為蜜桃貓朵佳Doja Cat申請的保護令。（圖／Doja Cat IG）
▲法院以需要本人申請為由，未通過母親為蜜桃貓朵佳Doja Cat申請的保護令。（圖／Doja Cat IG）
歌迷很心疼她的遭遇，也懷疑近年來她屢有剪超短髮型、衣著暴露，甚至與粉絲互嗆的奇怪行為，可能是因為遭受家暴產生的異常反應，也質疑「怎麽不請保鑣保護啊」、「1年多怎麽忍得下去」、「難怪她精神狀態不好，還奇裝異服，現在想來是一種憂鬱的自殘」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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