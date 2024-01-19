新世代職場革命　100大企業成功秘密武器是？

如果以每天工作 8 小時、每年工作 250 天、一生工作 40 年來計算，我們一輩子要花將近 8 萬個小時在工作上。這 8 萬個小時中，你有多少時間是感到「幸福」的呢？不論你追求的是「錢多、事少、離家近」，還是職業生涯發展、自我滿足，擁有一份令人感到「幸福」的工作，可說是人人共同嚮往的願景。
一間能打造幸福職場的企業，不僅能讓員工幸福感增加、吸引更多好人才，更能提高員工生產力，進而提升公司整體價值。這也是為什麼近年來「幸福企業」這個概念開始受到各界關注，成為求職者、上班族、企業主共同追求的目標。
Google、 IKEA、TikTok 等知名大型企業，甚至設有「快樂長」（Chief Happiness Officer, CHO）一職 ，專門負責提升員工幸福感。但是，幸福企業定義到底是什麼？想知道答案，就繼續看下去吧！
一、幸福企業是什麼？顛覆傳統想像，打造僱傭雙贏的幸福職場！
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要做到這點可不容易，企業必須了解員工對「幸福」的定義，適時滿足員工的正當需求，以人為本完善公司內部政策，才能打造與時俱進、不斷進步的幸福職場。
二、幸福企業指標有哪些？讓員工幸福感倍增的 4 項關鍵公開！
但每個人對「幸福」的定義不同，幸福企業福利究竟應該包含什麼才能讓大多數員工最「有感」呢？接著，就讓我們一起看看大家心中對幸福企業的期待有哪些吧！
（一）幸福企業指標 1：高薪、年終奬金、分紅
在這個「萬物皆漲」、生活負擔不斷上升的時代，「薪水漲不漲」自然成為影響員工幸福感的一大關鍵。一家幸福企業會定期檢討薪資水平，確保員工的薪酬能夠反映市場趨勢，同時搭配具體的年終獎金制度，以獎勵員工在過去 1 年中的付出。
此外，無論是分紅、認股或績效獎金，企業若能建立透明的獎勵機制，不僅能提高員工工作動力，更能營造一種共享成果的企業文化。對員工來說，金錢報酬不僅是最直接影響現實生活的因素，更代表公司對自己價值的認可。根據 1111 人力銀行 2023 年調查，有將近 8 成的上班族將「每年固定加薪」視為幸福企業最重要的元素；相反地，「薪水偏低」、「長期沒加薪」是造成約 50% 上班族工作幸福感低落的最主要原因。可見，要打造一間幸福企業，雇主必須謹慎思考如何透過調薪、年終獎金、分紅等制度，滿足員工對金錢報酬的合理期待。
（二）幸福企業指標 2：員工教育訓練、透明升遷制度
「員工是公司最重要的資產」是許多老闆掛在嘴邊、員工聽了又聽的一句話，實際落實與否就成了「幸福企業」與不幸福企業之間的差別。一間有意打造幸福職場的公司，應提供完善的員工教育訓練，讓員工能夠不斷提升自身技能。這不僅能提升員工在目前崗位上的競爭力，也為他日後的職業發展打下堅實基礎。
有了持續成長的機會，再加上透明的升遷管道，員工能更清楚掌握未來的職涯發展，也更有動力積極地投入公司長期的成長。比如說，在信義房屋工作，可以依照自己適合的屬性選擇朝「以業務為重心的專業經紀人」或「店長級以上的管理職能」發展。且，晉升標準透明公開，不論年資長短，「沒有雙黃線，隨時可超車」。
相反地，在缺乏透明升遷管道的情況下，員工可能感到職涯停滯，對工作失去熱情，甚至考慮離職。對企業而言，這不僅造成人才流失、增加招聘和培訓成本，還可能影響團隊動力和整體生產力。可見，完善的員工教育訓練及透明的升遷制度不僅能提升員工幸福感，更能創造一個僱傭雙贏的局面。
（三）幸福企業指標 3：彈性工時、地點
除了薪資報酬及職涯發展機會，彈性的工作條件在近幾年來越受重視，成為許多求職者找工作時關注的焦點。1111 人力銀行調查中，有超過 50% 的上班族認為「工時可彈性安排」是幸福企業的指標。造成這項轉變的原因可能有幾個：
1. 新冠疫情期間，有了遠距工作的經驗，開始意識到工作不一定要受限於辦公室
2. 省去每天通勤的隱性工時，員工對自己的生活步調有更多自主權
3. 現代人不再一昧的崇尚「工作狂熱」，開始注重「Work-Life Balance」
對於想吸引、留住年輕優秀人才的企業來說，積極提供彈性工時及地點是不可忽視的一環。
（四）幸福企業指標 4：其他福利
幸福企業除了透過薪資報酬、職涯發展及彈性工作條件打造幸福職場，也會提供一系列福利措施來增加員工幸福感，例如：
員工健檢：這不僅為員工省去一筆可觀的開銷，也能讓他們感受到公司的關心。
員工聚餐：促進團隊凝聚力、增進員工情感，也有助於打破部門間的壁壘，建立氛圍融洽的幸福職場。
育兒相關福利：透過生育獎勵措施、育兒補助、子女教育獎助學金等政策，支持員工在事業和家庭之間取得平衡。
員工旅遊、公司旅遊補助：提供員工充電放鬆的機會。
壽星福利：提供生日禮物或生日假，讓員工感受到公司對自己的關懷。
以信義房屋為例，公司不僅提供新生兒父母「生育互助金」，第 2 胎以上每胎更可領高達 12 萬元的育兒補助。2020 年到 2023 年 5 月間，已經合計發出超過 2,700 萬元的補助金。
在健檢方面，科技業大廠台積電與國內 11 家醫院合作推出「員工進階專案健檢」，範圍除了法定要求基本項目，更包括 6 項預防癌症、腦心血管疾病的進階檢查。截至 2023 年 6 月，已經為 7 萬 3 千多名員工完成檢查，替他們的健康把關。
從以上 4 個指標可見，幸福企業福利必須以人為本，才能有效提升員工幸福感，建立更加和諧、合作的職場文化，進一步提高整體企業的價值。
延伸閱讀：帶你看這家幸福企業如何提升職場共融、打造性別友善的工作環境！
三、幸福企業排名 2023 百大幸福企業出爐，你的公司有上榜嗎？
認識了常見的幸福企業指標後，讓我們來看看幸福企業有哪些吧！這份幸福企業名單是 1111 人力銀行 2023 年百大幸福企業票選中，經過初選、網路票選、秘密客評比、活動小組綜合評比後，精心篩選產出的結果。
以下是從此次評比的 11 種產業別中隨機挑選的 5 家獲獎企業，並不代表排名：
• 「一般生活服務業」：7-11 統一超商、PChome、康是美、新光三越、IKEA
• 「大傳教育社福」：Dcard、巨匠教育集團、三立電視、遠見天下文化出版、勵馨社福基金會
• 「營造建築業」：信義房屋、泛亞工程、遠雄營造、大成工程、中鼎工程
• 「生技醫療」：大江生醫、美德醫療集團、大樹連鎖藥局、慈愛動物醫院、丁丁藥局
• 「科技研發業」：ASML、Intel、宏碁、日月光半導體、工研院
• 「金融管顧業」：永豐銀行、富邦金控、中國信託、國泰金控、第一金控
• 「製造業」：AEON 宏佳騰動力科技、中鋼公司、臺灣卜蜂、雄獅文具、光陽工業
• 「休閒娛樂服務業」：World Gym、九族文化村、小人國、五福旅行社、易遊網旅行社
• 「飯店旅宿」：台北美福大飯店、老爺大酒店、香格里拉、國泰商旅、圓山大飯店
• 「貿易流通業」：DHL 洋基通運、長榮海運、台灣高鐵、新竹物流、萬國通路
• 「餐飲服務業」：Cold Stone 酷聖石冰淇淋、Starbucks、阿默蛋糕、早安美芝城、頂呱呱
想進一步了解評選標準，或是想知道百大幸福企業完整名單，請見 1111 人力銀行活動頁官網。
四、幸福企業推薦：5 大求職者最想進入的夢幻幸福企業公開！
看到這裡，你是不是也很想加入幸福企業工作呢？以 yes123 求職網針對社會新鮮人「夢幻企業」的調查結果，以及 1111 人力銀行 2023 年獲獎名單，推薦 5 家幸福企業：
• 長榮海運：長榮集團旗下的長榮海運在 2022 年豪發 40 多月的年終獎金，以優渥的獎勵制度吸引求職者目光，拿下傳產業夢幻企業第 1 名，也獲得 2023 年幸福企業「貿易流通」類金獎肯定。
• 台灣高鐵：高鐵在傳產業夢幻企業中名列第 3，也在幸福企業「貿易流通」類金獎名單上榜上有名。由於高鐵薪資相對優渥，提供員工食衣住行各方面多項福利措施，再加上穩定的營運，因而獲得求職者的喜愛。
• 中華電信：科技業方面，中華電信獲得超過 3 成求職者的青睞，拿下夢幻企業第 2 名，也是「科技研發」金獎幸福企業。除了優於勞基法的育嬰津貼及結婚、喪葬等多項補助，2023 年再將生育補助提高至每胎 2 萬元。工作環境上，中華電信也建置健身房、游泳池等體育設施，鼓勵員工養成運動習慣。
• 鴻海：除了中華電信，鴻海集團也是科技業求職者最想進入的公司之一。鴻海從 2020 年開始推動「0 到 6 歲公司養」政策，提供每月 1.5 萬的育兒津貼，不僅吸引女性人才加入，也成功提高女性產後留職率。在 2023 年幸福企業評比中，同樣拿下「科技研發類」金獎肯定。
• 聯發科：聯發科為了吸引優秀人才加入，在近年不斷加強福利政策，實施彈性福利措施，讓員工可以依照個人需求自由運用。今年開始更導入「員工持股補助計畫」，祭出高達 50% 的補助金，鼓勵員工定期定額購入公司股票。聯發科除了在 2023 年幸福企業評比「科技研發」類榮獲金獎，也是新鮮人最想進入的科技業公司第 4 名。
除了上面這 5 家指標性的夢幻、幸福企業，各產業別中也有許多為員工著想的幸福企業等待你發掘。畢竟，薪水福利再怎麼優渥，在不符合自己興趣、職涯發展規劃的企業上班，久了也未必「幸福」。
希望閱讀完本文後，你更清楚自己心中的「幸福企業」是什麼模樣，也更有動力朝著「幸福」工作的目標邁進！
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