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最強寒流追雪3層穿衣指南！「2款常見衣物」別穿　醫示警下場超慘

▲寒流即將來襲，太平山等地將有高達9成降雪機率，上山追雪把握透氣、防水兩原則，並建議三層式穿法。（圖／太平山國家森林遊樂區提供資料照）
▲寒流即將來襲，太平山等地將有高達9成降雪機率，上山追雪把握透氣、防水兩原則，並建議三層式穿法。（圖／太平山國家森林遊樂區提供資料照）

記者葉盛耀/綜合報導

2024年首波寒流即將到來，今（20）日起將有漸進式降溫，下周一（22）晚至周四（25）早上，溫度介於6~11度間，將長達60小時。另外，氣象專家賈新興也公開，太平山、雪霸公園、武嶺合歡山都極有降雪的機會，機率約90%~100%，民眾可能這幾天都規劃上山追雪，至於在雪地裡要怎麼穿最適合，專家也有建議。

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多位醫師都建議，追雪民眾要做到兩個原則「透氣、防水」，並建議「三層穿法」保暖，在高山0度低溫環境下才能安心追雪。

1. 內層：挑選輕薄排汗、透氣親膚的內衣、排汗衣或發熱衣。

2. 中層(保暖層)：選選擇有點厚度的衣服，例如毛衣或羽絨背心。

3. 外層：防風、防水和輕薄的外套。

▲在雪地裡建議三層穿法，其中最外面一定要挑選防風、防水外套。（圖／記者張志浩攝，OUTDOORZ 我不在家 戶外選物店授權）
▲在雪地裡建議三層穿法，其中最外面一定要挑選防風、防水外套。（圖／OUTDOORZ 我不在家 戶外選物店授權資料照）
除了三層穿法，台灣野外地區緊急救護協會理事長、急診醫師王士豪更是多次公開呼籲：「禁止穿棉質內衣及牛仔褲上山，因為棉質內衣容易吸汗，且不易乾，牛仔褲也是同樣道理，容易吸濕氣，一旦濕掉就很難乾，會帶走體溫。」

另外，民眾遇冷常會使用暖暖包，最大原則就是不能直接接觸身體皮膚，因為寒冷時，皮膚反應較遲鈍，雖然暖暖包溫度約40至50度，若直接接觸皮膚，可能最快10分鐘就會燙傷。

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