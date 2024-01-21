最新油價出爐！開車族加油且慢 明起汽、柴油價格各調降0.1元
台灣中油公司自明（22）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27.7元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.3元。
記者鄭妤安／台北報導
中油指出，本週受英美聯手空襲葉門叛軍及胡塞組織以飛彈擊中行經亞丁灣的美國商船影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價上漲0.41美元，新台幣兌美元匯率貶值0.362元，國內油價依公式計算漲幅為1.36%。
按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.2元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，日、韓、港、星，汽、柴油各吸收1.1元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.3元，國內汽、柴油價格實際每公升調降0.1元。
本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的1.3元均由台灣中油吸收，累計去（2023）年至12月底止，中油共吸收約169.19億元。