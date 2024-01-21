啦啦隊籃籃玩遊戲狂出腳！下半身祕密糗被公開 馬國畢認證：好香
由胡瓜主持的長壽綜藝節目《綜藝大集合》日前來到彰化芬園寶藏寺，並邀請各路好手進行極限體能挑戰賽，女生參賽者須爬上網子並抓下彩球交給自己的男生搭檔，最後由男生爬上繩索將彩球黏在終點，最快者獲得勝利。結果快要贏的籃籃，為了擺脫馬國畢瘋狂出腳，結果反被馬國畢爆料，「襪子很香！」逗笑眾人。
記者詹鎰睿/綜合報導
本周要來挑戰的觀眾實力堅強，除了有和美實校的柔道隊同學，還有身經百戰的健身教練，但是藝人來賓們的實力也不容小覷，為了幸福獎金，每個人都拚了，進行一場藝人與鄉親們的大對決。在經過一番激烈的爭鬥後由余思達、YUKI組成的藝人代表隊和健身教練隊要進入總決賽，而在進行最終決戰前胡瓜也特別加碼「賽外賽」讓籃籃跟馬國畢PK爬網子。
隨著哨音響起，籃籃以靈活的身姿迅速地往上爬取得領先，但就在快要抓到彩球時，卻被馬國畢抓住腳動彈不得，結果籃籃竟狠狠地用腳摩擦馬國畢的臉，讓全場笑到不行，雖然籃籃最終被反超輸掉比賽，卻被馬國畢爆出令人害羞的祕密，「原來樂天女孩隊長的襪子很香！」，此話一出立刻讓大家笑翻。
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