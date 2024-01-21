俄國私人飛機墜毀阿富汗山區 外媒：自印度起飛、乘客身分仍未知
阿富汗黎明電視台（Tolo News）今報導指出，一架從印度飛往莫斯科途中的客機在阿富汗北部巴達赫尚省（Badakhshan）山區墜毀，俄羅斯表示正在聯繫相關單位，但並沒有說明機上乘客的詳細資訊，印度當局則表示這輛從當地起飛的客機並非印度航空公司班機，也不是印度公司營運的包機。
國際中心楊智傑／綜合報導
阿富汗巴達赫尚省文化與信息部門負責人阿米里（Zabihullah Amiri）表示，飛機失事的地點是位於巴達赫尚省澤巴克地區（Zebak district）的山區，目前已經派遣救難小組前往現場，當地警方則稱於20日稍早曾收到相關報告，但當時僅知阿富汗東北部的巴達赫尚省發生墜機事件，但是墜機機型、傷亡狀況不明。
目前俄羅斯民航主管機關表示，一架載有6人的達梭Falcon 10私人噴射機，於當地時間20日晚間在阿富汗空域失聯，且該架飛機自印度出發，準備經過烏茲別克，飛抵莫斯科，班機於1978年出廠，登記為Athletic Group LLC所有，當局稱該班機為醫療包機，機上包括4名機組人員與2名乘客。
印度民航總局高級官員則稱，這架飛機在與中國、塔吉克斯和巴基斯坦接壤的巴達赫尚省墜毀，但事故的具體地點尚不清楚，而在該處墜毀的客機不是印度的飛機，而是摩洛哥的，目前當局正在調查進一步資訊。