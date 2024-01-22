內幕／不到兩小時傅崐萁急轉彎改挺「韓江配」　黨內大讚有氣度

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國民黨主席朱立倫日前表態力挺「韓江配」，強調要團進團出，傅崐萁聞聲不只沒放棄，更重申五大國會改革主張，喊話如果能有機會擔任國會領袖，18個月內沒有完成國會改革，自己就會要辭去領袖職務，參選意願濃烈。
不僅如此，今早新科立委座談會前，傅崐萁受訪時也喊出，要藍白合作讓國會正常化，更直言「假投票」是一個民主制度，不管在任何的時間再艱困，民主的制度絕對不能放棄，讓外界一度以為傅崐萁即將在待會會議中發難。
朱立倫10點致詞後即與黨籍立委展開閉門會議，據了解，會議中有數位委員建議，其實可以用「假投票」決定人選，因為按照過去例子，在議會競選正副議長時，也有透過「假投票」決定出正副議長候選人，這本來就是民主一環，且未來角逐者也應該多表達關於優先法案、重大議題意見，而非只是僅限於正副院長之爭。
藍營人士透露，會議前期現場氣氛緊張，瀰漫詭異氣息，一直到傅崐萁發言，傅向眾人拋出「有誰想選副院長嗎？」疑問，場面一度陷入尷尬，眾人都以為傅崐萁即將發難。
據了解，傅崐萁隨後開始稱讚江啟臣是未來的總統，更表態支持韓國瑜，還請江站出來拉他的手喊「凍蒜」，一左一右拉韓江的手，高喊「政治一時、兄弟永遠」，一小時前還表態要「假投票」，一小時後就改挺「韓江配」，劇情急轉直下，現場氣氛從詭譎轉變成「鬆了一口氣」，就連藍營人士也直言，大家根本沒預料到傅崐萁會突然退讓，「也不知道他葫蘆裡到底是賣什麼藥」，但也大讚傅「很有氣度」，懂得為大局著想。
就在傅崐萁退讓，表態挺「韓江配」之後，朱立倫大讚傅崐萁「立委經驗豐富」，且又熟悉議事規則，新科立委較多，如果有問題可以徵詢傅崐萁，至於外界解讀朱立倫暗示傅崐萁可以改爭取國民黨立法院黨團總召？有藍營人士則說，朱立倫只是稱讚傅經驗豐富，並非建議他競爭總召大位。另一名藍營人士也認為，朱立倫只是在稱讚傅崐萁，不用過度解讀。
至於傅崐萁突然急轉彎改挺「韓江配」，藍營人士直言，自己也摸不著頭緒，原因可以只有傅崐萁自己知道。