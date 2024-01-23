寒流來襲！明池下雪成銀白世界 棲蘭神木園「積雪5cm」仙境曝光
寒流來襲，陽明山、合歡山、拉拉山等全台多處下雪，連宜蘭明池也降雪成銀白世界，彷彿冰雪奇緣般的仙境，讓人忍不住想馬上請假去追雪！《NOWnews今日新聞》為大家掌握明池森林遊樂區目前下雪情況，而力麗馬告生態棲蘭神木園區上午「已積雪3至5公分」，夢幻雪白階梯美照曝光，但目前暫時封園，確認積雪情況後，可望最快於1月25日恢復正常營運。
記者蕭涵云/台北報導
寒流發威，力麗馬告生態園區明池森林遊樂區，一度降至攝氏0度左右。隨著氣溫驟降，美麗的明池湖飄進大片雲霧，氤氳迷濛成冬季特有的美景；雪花片片灑落成夢幻仙境，在地面與矮樹叢上有如覆蓋一層雪白糖霜，搭配白雪點點的高聳落羽松群，讓人有如置身北歐雪國的浪漫景緻。
不過，力麗觀光建議欲造訪明池森林遊樂區遊憩追雪的遊客，務必做好保暖措施並備妥防寒裝備，並建議從宜蘭方向進入。
位於台7線轉100線林道12公里處，有著「亞洲最大神木園」之稱的力麗馬告生態棲蘭神木園區，海拔高度約1,500公尺，今（23）日則迎來入冬後首波低溫，氣溫降至0度以下，飄落靄靄雪片。上午11點左右，神木園區附近地面「已積雪3至5公分」，銀白世界有夠夢幻。
因應寒流來襲，棲蘭神木園區1月23日、1月24日正實施預警性機動管制封園公告。依據中央氣象署天氣預報指出，1月22日午後受冷氣團影響，馬告生態園區所屬神木園區域道路100號林道，基於遊客用路安全，已於1月22日14:00後實施預警性機動管制封園二日（1月23至1月24日），不再提供遊客入園。
預計1月24日中午過後，力麗馬告生態園區將會同林保署宜蘭分署人員進入園區進行道路巡檢，確認積雪狀況、道路崩塌落或枯倒樹木等，待安全無虞後，可望最快於1月25日恢復正常營運，最新消息將於官網公告。