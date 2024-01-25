尾牙吃刈包！7-11「恐龍芋泥包」爆餡必吃 名廚刈包搭四神湯99元
今年1月26日是農曆的尾牙，坊間有吃「刈包」的習俗，由於刈包外觀像一個飽滿的錢包，也有將好運留住的「虎咬豬（福咬住）」之意，更有尾牙吃刈包、象徵來年發財一說，7-11除了應景龍年，推出超萌「恐龍造型芋泥包」，還有攜手台南晶英酒店旗下中餐廳的「黑晶叉燒刈包」回歸開賣，限時搭配四神湯或豬血湯，優惠價99元開吃。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11應景吉祥龍年，自助熱食區「蒸食機」本週開賣討喜可愛的「恐龍造型芋泥包（售價35元）」，一口咬下滿滿新鮮台中大甲芋頭和白豆沙製成綿密的芋泥餡，經典滑順口感，加上萌趣討喜的恐龍造型，冷冷的冬天來上一顆療癒又滿足，大人小孩都喜愛。
而尾牙不能錯過的吃刈包習俗，7-11攜手台南晶英酒店將旗下中餐廳晶英軒，合作推出「黑晶叉燒刈包（售價65元）」，去年限量推出熱賣上萬個，內餡相較於傳統刈包使用滷肉，使用豬梅花肉搭配晶英主廚指導監製以七種漢方食材熬製黑金叉燒醬醃漬入味後烤製而成，即日起至2月6日買刈包搭配指定湯品，酸菜豬血湯或阿桐阿寶四神湯，或外觀類似元寶具有吉祥寓意的「冷凍招牌水餃」，都有99元組合優惠。
OK超商則是即日起開賣名限定正宗韓式「朴大哥-韓式辣豆腐鍋」，以傳統濃郁大骨湯底為基底，搭配嫩鮮滑的豆腐、韓式冬粉、豬肉片、蛋絲與豆芽等豐富配料，熱熱喝上一口，趨走寒氣超溫暖。「朴大哥-韓式辣豆腐鍋」（售價99元）即日起全台門市開賣。