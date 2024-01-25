鼓勵民眾春節搭乘大眾運輸　雙鐵加開695班次疏運

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此外交通部也請各單位持續檢視疏運能量，並因應氣象變化，機動調整相關疏導管制措施；另為因應連假期間湧現人潮與車潮，各重要交通節點係有加強實施相關交通管制措施，提醒用路人預為規劃行程，減少道路壅塞情形。
首先國道部分，將循例辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於連假期間，每日0至5時全線暫停收費等措施；為減輕尖峰時間民眾於國道壅塞情形，建議出發上國道時間，西部國道於初一至初三南向民眾：建議早上6時前或中午12時以後出發，於初三至初五北返民眾，建議在南部地區民眾於9時前出發、在中部地區於12時前出發。
國道5號部分，於初一至初三南向民眾，建議早上5時前或下午5時以後出發；於初三至初五北返民眾，建議早上9時前出發。
省道重點部分，在台9線蘇花路廊蘇澳、蘇花改、崇德等路段實施大客車優先措施，並時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行。台61線西濱快速公路封閉竹北新港三街一段與西濱路一段路口、以及封閉台68線南寮端西向南下出口匝道、並封閉西濱交流道北上入口匝道及竹南路段6處平面路口，提升西濱快速公路行車效率。
大眾運輸部分，為鼓勵民眾搭乘國道客運，連假期間提供國道客運票價及轉乘優惠（如88條國道客運路線享平日優惠或原票價85折、以及10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費）；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價（在指定日期4人同行1人免費，返程再抵200元）或租車優惠（持國道客運購票證明租車再享優惠）。
高鐵部分，共加開461班次列車（南下246班、北上215班），總計10天提供1875班次；台鐵部分，疏運期間全線加開各級列車總計234列次（西線98列次、東線122列次、南迴線14列次），並加開東線實名制列車、紅眼列車、縣府返鄉專車、西線半直達對號列車，以及區間快車等。
航空部分，疏運期間共計提供2316架次、197826座位，其中離島管制航線計1988架次，184046座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客；海運部分，疏運期間台灣本島與離島間8條航線，規劃1182航次，提供240789人次運能；另金馬小三通於疏運期間提50284人次運能。
最後交通部指出，本次春節連假，因應民眾返鄉及出遊需求，已要求各疏運單位提前佈署，謹慎應對，務必以維護民眾交通安全為優先，積極完成連假疏運工作。