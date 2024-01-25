蔡壁如回黨中央？黃暐瀚：她會繼續經營台中 這位大咖將給幫助
資深媒體人黃暐瀚今（28）日出席《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》，外傳民眾黨前立委蔡壁如有望回歸黨中央，要牽制八位不分區立委？黃暐瀚斷言不可能，蔡壁如因論文事件辭去立委後，民眾黨連黨部工作都沒有安排，反而是台中市長盧秀燕從頭到尾幫他助選，直言「蔡壁如會繼續留在台中經營」。
記者林怡昕／台北報導
新科立委葉元之、郭昱晴、黃暐瀚今天出席《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》，被問及民眾黨前立委蔡壁如有望回歸黨中央，要牽制八位不分區立委，且不分區立委當選人黃珊珊駁斥民眾黨分裂投票「院長游錫堃、副院長江啟臣」。
對此，黃暐瀚先是向葉元之、郭昱晴詢問，如果問你要投韓國瑜還是游錫堃？葉元之說一定投韓國瑜，郭昱晴也說一定投游錫堃，這就不會否認，如果態度曖昧時也不會否認，但是，現在如果有風聲說民眾黨要投給韓國瑜，民眾黨馬上出來否認，這就代表民眾黨還在猶豫。
黃暐瀚再指，中央委員其實沒多有權利，至於蔡壁如會是在台中還是在台北？他認為會在台中，根本不是回到民眾黨中央。
黃暐瀚說，蔡壁如幹嘛跟黃珊珊搶主導權，其實蔡離開以後，就是直接裸退，黨也沒有安排職務，就連給他薪水當黨部助理都沒有，所以才流浪到台中，不過盧秀燕從頭到尾幫他助選，「蔡壁如還是在台中繼續經營，且盧秀燕會給他很多幫助」。