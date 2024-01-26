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于正嫌女星46公斤胖要求減肥　徐嬌心疼好友開嗆他「要有多歹毒」

▲于正認為趙晴46公斤不夠瘦，徐嬌心疼好友開嗆于正「要有多歹毒」。（圖／徐嬌工作室微博）
▲于正認為趙晴46公斤不夠瘦，徐嬌心疼好友開嗆于正「要有多歹毒」。（圖／徐嬌工作室微博）

記者薛羽彤／綜合報導

大陸名編劇于正新戲《五福臨門》近日上檔，有「小趙麗穎」之稱的女星趙晴在劇中尬上一角，于正昨（25）日發文認為，趙晴體重雖然已瘦到92斤（46公斤），在畫面上還是有點顯胖。此舉引來趙晴的好友徐嬌不滿，批于正「要有多歹毒。」

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▲170公分46公斤的趙晴還被于正賢胖。（圖／于正微博）
▲170公分46公斤的趙晴還被于正嫌胖。（圖／于正微博）
于正昨日在微博上發文寫道，「減到92斤（46公斤）了，感覺還是有點胖，咋辦呀？我覺得要好看得瘦到85斤（42.5公斤），除了不吃零食和晚飯，看看還能做點啥？我陪妳一起減。」事實上，趙晴身高170公分，瘦到46公斤已經是過瘦，于正此舉引來《長江7號》女星徐嬌抨擊，轉發貼文「瘦成這樣您就覺得好看了？」並附上于正旗下男星弭金雙頰凹陷的照片。

▲于正希望趙晴還能夠瘦，引發徐嬌不滿。（圖／徐嬌微博）
▲于正希望趙晴還能夠瘦，引發徐嬌不滿。（圖／徐嬌微博）
▲徐嬌貼出男星弭金的照片，質問于正是否要瘦成這樣才好。（圖／徐嬌微博）
▲徐嬌貼出男星弭金的照片，質問于正是否要瘦成這樣才好。（圖／徐嬌微博）
徐嬌替好友趙晴抱不平，曬出兩人曾合作的劇照表示，「晴比我高將近半個頭，92都已經是極限瘦了，要讓人瘦到85有多歹毒。」顯然對於于正的要求相當不滿。網友們也紛紛表示，「姐又衝在一線了保護好自己」、「不好看不好看！咱們要健康美！」、「于正老師的審美觀真的…」。對於徐嬌力挺趙晴，于正也在微博上回應「謝謝妹妹給熱度。咱微信說！」

▲徐嬌曬出和趙晴合作過的劇照，力挺好友。（圖／徐嬌微博）
▲徐嬌（左）曬出和趙晴合作過的劇照，力挺好友。（圖／徐嬌微博）
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