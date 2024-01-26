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銀優自彈自唱追憶文彬：謝謝你來夢裡！秀他生前燦笑照逼哭粉絲

▲車銀優（左）獻上鋼琴自彈自唱追憶文彬，留言「謝謝你來到我的夢裡」，並曝光文彬生前燦爛笑容逼哭粉絲。（圖／車銀優、文彬IG）
▲車銀優（左）獻上鋼琴自彈自唱追憶文彬，留言「謝謝你來到我的夢裡」，並曝光文彬生前燦爛笑容逼哭粉絲。（圖／車銀優、文彬IG）

記者張芸婷／綜合報導

南韓團體Astro已故成員「文彬」去年4月不幸離世，不僅震驚南韓演藝圈，更讓其家人及朋友、成員和粉絲，感到無比的哀痛與不捨。今（26）日正是文彬的第一個冥誕，許多好友都紛紛送上祝福，包括隊友車銀優、JINJIN、尹產賀，SEVENTEEN成員WOOZI、夫勝寛，女團「VIVIZ」的SinB（信飛），還有文彬的親妹妹女團「Billlie」成員文秀雅都紛紛在IG上悼念。

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▲車銀優翻唱影片結尾，放出文彬生前燦爛的笑著玩仙女棒的身影，兩人真摯的兄弟情誼令人鼻酸。（圖／翻攝自車銀優Youtube頻道）
▲車銀優翻唱影片結尾，放出文彬生前燦爛的笑著玩仙女棒的身影，兩人真摯的兄弟情誼令人鼻酸。（圖／翻攝自車銀優Youtube頻道）
Astro團員車銀優更是在文彬冥誕這天，送上了自己翻唱的歌曲《Love is gone》當作他的生日禮物，並於限時動態標記文彬生前的IG帳號，留下「謝謝你來到我的夢裡。生日快樂，彬啊」的字句，逼哭了許多粉絲，紛紛在下方留言表示：「謝謝你為了文彬跟粉絲們送上的禮物，文彬在天上一定也會很喜歡的」、「雖然聽了覺得很難過，但還是謝謝銀優的禮物」、「文彬在天上一定會好好的」，抒發對文彬滿滿的想念。

翻唱影片中，車銀優用鋼琴自彈自唱，感人的歌詞與溫柔的旋律，影片結尾處還驚喜放出，文彬生前燦爛的笑著玩仙女棒的身影，真摯的兄弟情誼令人鼻酸。

▲Astro隊友JINJIN、尹產賀也發文抒發對文彬的想念。（圖／JINJIN、尹產賀IG）
▲Astro隊友JINJIN（左）、尹產賀也發文抒發對文彬的想念。（圖／JINJIN、尹產賀IG）
此外，成員JINJIN也在個人社群上貼出文彬的照片，並寫上「生日快樂我的兄弟，非常愛你，也非常想你」，Astro老么產賀也在IG限動上PO出和文彬私下一起的合照並寫上「哥，生日快樂」。以及SEVENTEEN成員WOOZI則是遵守與文彬的約定，選在今天發表歌曲〈怎樣的未來〉，讓文彬的26歲冥誕不孤單、充滿祝福。

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