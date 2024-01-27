一路滑出國！中國滑雪客「闖邊境線」遭遣返 被滑雪場列入黑名單
中國一位滑雪客，日前在新疆滑雪時竟然「滑過頭」，疑似因為滑得太忘我，一路滑向國境邊界線，最終被邊境巡邏人員發現，由雪場工作人員派摩托車隊將人拉回，並遭到雪場列入黑名單，這個滑雪季再也無緣入場滑雪。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合中國媒體報導，該位滑雪客在網路上自曝整起事件經過，他於23日在新疆吉克普林國際滑雪場內滑雪，吉克普林滑雪場位於新疆維吾爾族自治區邊境，東接蒙古、北臨俄羅斯，西邊是哈薩克，由於海拔高且落差大，非常適合滑雪，雪場共有103條雪道，總長108公里，野雪滑行區域面積更超過2500公頃。
該男子自稱當時在一片無人的雪地上滑得正開心，還覺得奇怪怎麼這一大片空地都沒人來滑，事實上有兩位女子曾對他大聲呼叫示意，要他掉頭不要再滑了，但男子沒懂對方意思，依然義無反顧滑到底，千山我獨行，最後滑到邊境線旁，被邊境巡邏人員發現，通報雪場工作人員派摩托車隊將人拉回。有網友好奇詢問男子，到底是滑到哪一國的國境，男子則回答是蒙古。
吉克普林滑雪場表示，男子違反規定，已被列入黑名單，並被罰了200元人民幣。當地警方表示，邊境管理區域設有鐵絲網，若滑雪客滑到邊境還不停，越過鐵絲網就會被拘留3天，呼籲滑雪客要記得遵守規定，在規範區域內滑雪，不要越界。