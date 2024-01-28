高雄玉蘭花婆婆遭兒毆打！影片被PO網瘋傳 警方、社會局回應了
本月25日，有網友在臉書社團「高雄大小事」PO文，表示高雄三民區同盟、合江街口，有位賣花滿頭白髮的老婆婆，有人知道她的故事嗎？而其他網友則回覆一則影片，指出老婆婆遭37歲黃姓兒子毆打，該影片隨即在網路上瘋傳，引起民眾議論，對此，警方表示，該影片為2023年6月時發生的，當時已通知社會局介入協助，且日前也通知黃男到案說明；社會局則表示，去年受理通報後提供服務，目前親子相處穩定，會持續關懷。
記者林盈君／綜合報導
據了解，高雄71歲黃姓老婦人，於同盟、合江街口賣玉蘭花，有網友PO出影片指出，黃婦晚上到處睡店家門口，在店家門口或人行道上便溺，且也遭兒子毆打、收每日所得，而附近熱心民眾，會順手給她家裡不需要的衣服毛毯保暖，黃婦背後故事曝光，影片PO出之後引發輿論爭議。
對此，警方表示，影片發生時間為2023年6月7日凌晨，當時並未接獲報案；2023年8月接獲報案，隨即前往該處了解狀況，但黃婦表示不需警方介入處理，因此警方通報家防中心予以關懷協助，另併通報社會局予以必要之協助。
近日影片曝光後，警方也通知黃男到案說明，釐清案件經過並通報家防中心。社會局表示，去年受理通報後提供服務，親子相處穩定，會持續追蹤關懷，也呼籲暴力無法解決問題，應冷靜溝通，尋求專業協助。
※【NOWnews 今日新聞
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