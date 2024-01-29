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Toyz向超哥求償「和解金1億」！約戰死亡擂台　怒告殺人未遂

▲Toyz腦震盪縫11針，向超哥求償「和解金1億」。（圖／記者吳翊緁攝）
▲Toyz腦震盪縫11針，向超哥求償「和解金1億」。（圖／記者吳翊緁攝）

記者羅凌筠／台北報導

網紅「美食公道伯」Toyz因評論超哥的醋飯難吃，被當街打破頭，縫了11針，今（29）日出席直播網站反毒公益活動，掀開帽子秀出傷口，自爆皮膚組織壞死，永久無法長髮「就禿掉啦」，有沒有可能和超哥和解？他說：「2個條件，一個是超哥捐1億做公益，要不然跟我打一場生死擂台賽。」

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▲Toyz告超哥殺人未遂，粗估律師費200萬。（圖／記者吳翊緁攝）
▲Toyz告超哥殺人未遂，粗估律師費200萬。（圖／記者吳翊緁攝）
Toyz傷勢復原1周才拆線，他說後遺症是：「腦震盪還有感覺，腦子像豆花晃來晃去。」從網路上看的影片，Toyz認為自己是被超哥持手機硬物痛打至此，他請律師提告殺人未遂，粗估律師費要200萬，至於工作上的損失金額？他說：「先寫個幾千萬吧。」

在超哥店門口遇襲，Toyz說：「我沒有想要逃走，唯一恐懼是怕他們拿槍出來。」被問到對醋飯會不會產生陰影？Toyz說：「是不會有，但是對衛生狀況會有陰影，日本料理店還是要選有職人精神的。」而頭破血流的圖片在網路瘋傳，Toyz說：「用我的命看到社會暴力也不錯，當作贖罪，大家也覺得我被打活該。」

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