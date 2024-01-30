中華職棒／陳金鋒掌兵符新挑戰！列出春訓三大重點　要以速度取勝

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陳金鋒表示，目前球隊正處於體能技術加強的第一階段，他希望每個球員的特色都能夠被充分展現，第二階段將會進入到比賽實戰，屆時將依據球員的實際情況進行調整和觀察。
富邦悍將球風定位：以速度取勝、強化團隊合作
談及球隊風格的打造，陳金鋒指出富邦悍將擅長「速度戰」，他計畫在今年春訓中改善去年球隊在跑壘、打擊方面的失誤，並改善去年打者擊出過多飛球的狀況，以提升上壘率。
針對如何帶領富邦悍將走向總冠軍，陳金鋒強調團隊目標是所有球員共同努力的方向，將個人特色融入團隊中，發揮出自己的長處為球隊貢獻。
陳金鋒心願御守留白，用成績說話！
在今日的開訓典禮上，教練和球員紛紛寫下年度目標，陳金鋒則在心願御守上留白，他解釋說：「棒球以成績說話，通常寫東西是給自己鼓勵，但我比較直接，直接用成績說話，這是球隊共同努力的目標，成績就是我的願望。」
一軍總教練的挑戰與壓力
面對一軍總教練的新角色，陳金鋒表示適應上沒有太大問題，因為與教練團和各部門都非常熟悉。他認為，不論是今年還是去年，每一年都是新的開始，關鍵在於如何做得更好。
范國宸續任隊長的原因
就范國宸續任隊長一職，陳金鋒表示：「他去年作為隊長展現了領袖氣質，他的經驗對於帶領年輕選手非常重要，他的角色將協助球隊在比賽、生活等各方面的適應，幫助年輕球員加強心理層面，以克服各種難關。」
年輕球員與陳金鋒的互動
陳金鋒的臉看起來很嚴肅，加上平常是「省話一哥」不太講話，自然而然給人一種嚴厲感，對於對於年輕球員可能不敢與他直接交流的情況，陳金鋒笑說：「因為我自己講話次數本來就不多，所以慢慢來沒關係。」
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