我家牛排、貴族世家地位動搖了！「對手牛排49元」　老饕改吃這間

得正、五桐號、星巴克都「買一送一」！9大手搖飲料優惠一次整理

▲天氣溫暖一起開喝手搖飲料優惠！今超人氣得正、五桐號在新光三越A8 B1開幕百貨首發店，祭出「買一送一」優惠；一次整理星巴克、50嵐、春水堂、CoCo、天仁茗茶等9大好康。（圖／記者蕭涵云攝）
▲天氣溫暖一起開喝手搖飲料優惠！今超人氣得正、五桐號在新光三越A8 B1開幕百貨首發店，祭出「買一送一」優惠；一次整理星巴克、50嵐、春水堂、CoCo、天仁茗茶等9大好康。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

天氣越來越溫暖，一起喝手搖飲料優惠吧！今（31）日，超人氣品牌得正、五桐號都開幕百貨首發店，就在新光三越台北信義新天地A8祭出「買一送一」優惠；《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理星巴克、50嵐、春水堂、CoCo都可、天仁茗茶、康青龍、TEA TOP共9大手搖飲料好康必喝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新光三越A8台北信義新天地B1享玩時尚生活圈，今回歸開幕！睽違十年大改裝，打造全台首創鞋區新殿堂，還結合運動與流行品牌的女鞋專區，包括新光獨家JEANASiS、全台首發KLÚT等一次超過60家女裝品牌；更全新升級「享樂好食光」療癒美食秘境，迎接超人氣手搖飲料得正、五桐號百貨首發店，還有全台首發的GODIVA CORNER，開賣全台獨家巧克力聖代及巧克力阿法奇朵。

▲得正今在新光三越A8 B1有青梅春烏龍大杯「買一送一」限店優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲得正今在新光三越A8 B1開幕百貨首發店，限店限時青梅春烏龍大杯「買一送一」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
📌得正：青梅春烏龍「買一送一」限店優惠
來自台中的超人氣質感飲料店「得正飲料OOLONG TEA PROJECT」，今在新光三越A8 B1開幕百貨首發店，期間限定17:00-19:00，現場完成指定打卡任務，就能享有大杯青梅春烏龍「買一送一」優惠。 最受歡迎的還有檸檬春烏龍、芝士奶蓋焙烏龍、烘吉系列都好喝。

▲全新奶茶國度「皇后絲襪奶茶」、「濃煮厚乳奶茶」新上市。（圖／記者蕭涵云攝）
▲五桐號今在新光三越A8 B1開幕百貨首發店，限店限時蜜桃冰茶「買一送一」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
📌五桐號：蜜桃冰茶「買一送一」限店優惠
超夯的五桐號也同步在新光三越A8 B1登場百貨首發店！帶著可愛的胡子碰碰陪大家逛街，一樣期間限定17:00-19:00，現場完成指定打卡任務，就能喝到蜜桃冰茶「買一送一」優惠。還有冬天必喝的雪絨草莓奶酪、杏仁茶凍都是人氣飲品。

▲星巴克「數位體驗」今（12）起連20天抽買一送一優惠券。到星巴克別再只點星冰樂，YTR推薦5款更值得喝的星巴克飲品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克12款指定飲料「買一送一」今最後一天。（圖／記者蕭涵云攝）
📌星巴克：12款指定飲料「買一送一」最後一天
星巴克今1月31日最後一天，「票選當紅必喝飲料推薦」好友分享日活動，活動當日11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯風味/冰熱一致的指定品項飲料，包括：香檸蜜柚冷萃咖啡、冷萃咖啡、焦糖瑪奇朵、太妃風味那堤、椰奶那堤、烤蘋果風味那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、西印度櫻桃紅茶、玫瑰蜜香茶那堤、焦糖星冰樂、雙果果汁星冰樂，其中一杯星巴克招待。

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲4/30國際珍奶日，推薦康青龍、春水堂「買一送一」，還有珍煮丹、烏弄、萬波共37間「珍珠奶茶85折」等限定優惠，超過40間手搖飲優惠，一篇喝爆。（圖／春水堂提供）
▲春水堂買書免費喝珍奶。（圖／春水堂提供）
📌春水堂：買書免費喝珍珠奶茶
春水堂人文茶館與金鼎獎常客的未來親子小天下，合作出版《茶的時空之旅：五千年奇幻道路》，揭秘5000年茶文化的知識繪本寓教於樂；雙方還共同捐贈近2千本茶文化知識繪本給全台市立國小和台中市立圖書館。

即日起至1月31日，全台春水堂獨家推出「閱讀珍奶」組合，於門店購買《茶的時空之旅：五千年奇幻道路》繪本，送1杯「冰珍珠奶茶(s)」，組合價429元（書本訂價450元）。提醒大家，期間限定；桃二航店因販售飲品容量不同，故無販售。

▲50嵐中區聯名悠遊付，即將開賣「珍珠波波大方杯」。（圖／50嵐中區提供）
▲50嵐中區聯名悠遊付，即將開賣「珍珠波波大方杯」。（圖／50嵐中區提供）
📌50嵐：中區開賣「珍珠波波大方杯」
50嵐中區新春送限量紅包！2月1日至2月15日，凡使用悠遊卡／悠遊付單筆消費，即贈送「好運龍龍來」品牌限定紅包乙組（麗寶店無參與此活動）；2月16日至3月15日，首度與悠遊付限量聯名，凡使用悠遊付單筆消費，可享 590 元加購「珍珠啵啵大方杯」品牌限定環保杯乙組，限量 2000 組。

農曆過年還有加碼優惠，農曆初三2月12日，在50嵐中區 FB 與 IG 官方帳號，同步舉辦「珍珠啵啵大方杯」抽獎活動，達成指定條件即可抽獎「珍珠啵啵大方杯」品牌限定環保杯。

▲CoCo都可11月8日週三好友日，燕麥奶茶「第二杯0元」。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲CoCo都可1月31日週三好友日，燕麥奶茶「第二杯半價」。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
📌CoCo都可：燕麥奶茶「第二杯半價」
咀嚼控又有優惠可以喝！CoCo都可週三好友日，今天1月31日一日限定，推出高纖健康的燕麥奶茶(大)「第二杯半價」！香濃奶茶裡咬得到Q彈口感的燕麥，療癒地停不下來。

提醒大家，活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限1月31日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。

▲原PO很好奇天仁茗茶最好喝的飲品是哪一項，貼文一出，網友全喊這項「低調飲品」，直呼「喝了會回甘」。（圖／翻攝自臉書天仁茗茶找茶粉絲團）
▲天仁茗茶APP指定茶飲「買3送3」，今最後一日。（圖／翻攝自臉書天仁茗茶找茶粉絲團）
📌天仁茗茶：APP指定茶飲「買3送3」
天仁茗茶歡慶APP突破30萬會員，即日起至1月31日連續3天，APP專屬指定茶飲「買3送3」，每天推出不同品項，划算開喝暢銷冠軍「913茶王」。提醒大家，銷售時段為每日10:00-24:00；每會員/每品項/每日限購乙組。

▲許多人都推薦「格雷冰茶」值得嘗試。（圖／康青龍人文茶飲臉書粉專）
▲康青龍冰茶系列限店「買一送一」。（圖／康青龍人文茶飲臉書粉專）
📌康青龍：冰茶系列「買一送一」
康青龍限店優惠！歡慶湖口工業區店限定週年慶，即日起至1月31日冰茶系列「買一送ㄧ」，購買格雷冰茶或紫葡寒天贈吉嶺冰茶或橙香風味冰茶。提醒大家，優惠限到店自取消費、外送不適用。

▲2月1日至2月29日，TEA TOP「竹香白柚飲（櫻花寒天）」快閃優惠價大杯75元、中杯58元；情人節2月13日至2月15日中杯免費升級大杯。（圖／珍鼎記茶飲提供）
▲2月1日至2月29日，TEA TOP「竹香白柚飲（櫻花寒天）」快閃優惠價大杯75元、中杯58元；情人節2月13日至2月15日中杯免費升級大杯。（圖／珍鼎記茶飲提供）
📌TEA TOP「竹香白柚飲」喝櫻花寒天！情人節「免費升級大杯」
TEA TOP 第一味新春推出「竹香白柚飲」新品，以台灣竹香烏龍茶為基底，搭配在地新鮮白柚果肉，調製成清爽回甘的茶飲，全新加入粉嫩浪漫的Q彈「櫻花寒天」，2月1日起限時、限店、限量販售至2月29日。提醒大家，全台僅限 27 家門市販售，數量有限，售完為止。

預告過年後的情人節2月13日至2月15日，「竹香白柚飲（櫻花寒天）」新品加碼「中杯免費升級大杯」優惠，活動詳情請洽門市。

珍奶免費喝！星巴克、珍煮丹「買一送一」1月手搖飲料優惠一次看

手搖飲料4大新品！珍煮丹x樋口裕子、鶴茶樓熊本熊、發發一次整理

寒流7大速食「買一送一」！拿坡里炸雞25元　必勝客、肯德基半價

LINE免費貼圖10組！新年快樂龍年早安圖下載　麥當勞、嗨小強都有

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞