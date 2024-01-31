得正、五桐號、星巴克都「買一送一」！9大手搖飲料優惠一次整理

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📌得正：青梅春烏龍「買一送一」限店優惠
來自台中的超人氣質感飲料店「得正飲料OOLONG TEA PROJECT」，今在新光三越A8 B1開幕百貨首發店，期間限定17:00-19:00，現場完成指定打卡任務，就能享有大杯青梅春烏龍「買一送一」優惠。 最受歡迎的還有檸檬春烏龍、芝士奶蓋焙烏龍、烘吉系列都好喝。
📌五桐號：蜜桃冰茶「買一送一」限店優惠
超夯的五桐號也同步在新光三越A8 B1登場百貨首發店！帶著可愛的胡子碰碰陪大家逛街，一樣期間限定17:00-19:00，現場完成指定打卡任務，就能喝到蜜桃冰茶「買一送一」優惠。還有冬天必喝的雪絨草莓奶酪、杏仁茶凍都是人氣飲品。
📌星巴克：12款指定飲料「買一送一」最後一天
星巴克今1月31日最後一天，「票選當紅必喝飲料推薦」好友分享日活動，活動當日11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯風味/冰熱一致的指定品項飲料，包括：香檸蜜柚冷萃咖啡、冷萃咖啡、焦糖瑪奇朵、太妃風味那堤、椰奶那堤、烤蘋果風味那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、西印度櫻桃紅茶、玫瑰蜜香茶那堤、焦糖星冰樂、雙果果汁星冰樂，其中一杯星巴克招待。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌春水堂：買書免費喝珍珠奶茶
春水堂人文茶館與金鼎獎常客的未來親子小天下，合作出版《茶的時空之旅：五千年奇幻道路》，揭秘5000年茶文化的知識繪本寓教於樂；雙方還共同捐贈近2千本茶文化知識繪本給全台市立國小和台中市立圖書館。
即日起至1月31日，全台春水堂獨家推出「閱讀珍奶」組合，於門店購買《茶的時空之旅：五千年奇幻道路》繪本，送1杯「冰珍珠奶茶(s)」，組合價429元（書本訂價450元）。提醒大家，期間限定；桃二航店因販售飲品容量不同，故無販售。
📌50嵐：中區開賣「珍珠波波大方杯」
50嵐中區新春送限量紅包！2月1日至2月15日，凡使用悠遊卡／悠遊付單筆消費，即贈送「好運龍龍來」品牌限定紅包乙組（麗寶店無參與此活動）；2月16日至3月15日，首度與悠遊付限量聯名，凡使用悠遊付單筆消費，可享 590 元加購「珍珠啵啵大方杯」品牌限定環保杯乙組，限量 2000 組。
農曆過年還有加碼優惠，農曆初三2月12日，在50嵐中區 FB 與 IG 官方帳號，同步舉辦「珍珠啵啵大方杯」抽獎活動，達成指定條件即可抽獎「珍珠啵啵大方杯」品牌限定環保杯。
📌CoCo都可：燕麥奶茶「第二杯半價」
咀嚼控又有優惠可以喝！CoCo都可週三好友日，今天1月31日一日限定，推出高纖健康的燕麥奶茶(大)「第二杯半價」！香濃奶茶裡咬得到Q彈口感的燕麥，療癒地停不下來。
提醒大家，活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限1月31日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌天仁茗茶：APP指定茶飲「買3送3」
天仁茗茶歡慶APP突破30萬會員，即日起至1月31日連續3天，APP專屬指定茶飲「買3送3」，每天推出不同品項，划算開喝暢銷冠軍「913茶王」。提醒大家，銷售時段為每日10:00-24:00；每會員/每品項/每日限購乙組。
📌康青龍：冰茶系列「買一送一」
康青龍限店優惠！歡慶湖口工業區店限定週年慶，即日起至1月31日冰茶系列「買一送ㄧ」，購買格雷冰茶或紫葡寒天贈吉嶺冰茶或橙香風味冰茶。提醒大家，優惠限到店自取消費、外送不適用。
📌TEA TOP「竹香白柚飲」喝櫻花寒天！情人節「免費升級大杯」
TEA TOP 第一味新春推出「竹香白柚飲」新品，以台灣竹香烏龍茶為基底，搭配在地新鮮白柚果肉，調製成清爽回甘的茶飲，全新加入粉嫩浪漫的Q彈「櫻花寒天」，2月1日起限時、限店、限量販售至2月29日。提醒大家，全台僅限 27 家門市販售，數量有限，售完為止。
預告過年後的情人節2月13日至2月15日，「竹香白柚飲（櫻花寒天）」新品加碼「中杯免費升級大杯」優惠，活動詳情請洽門市。