國會也有「4年魔咒」？民進黨立法院長難連任 這兩人都深受其害
台灣自1996年開放總統直選後，雖有多次政黨輪替，但每位民選總統所屬政黨，最多只能執政8年，無法為政黨延續政權，直到這次民進黨主席賴清德當選總統，才終於打破「8年」魔咒，讓民進黨至少能連續執政12年。不過除了總統的「8年魔咒」，民進黨在立法院也有魔咒，民進黨籍的立法院長，迄今都只能當4年。
記者何哲欣／台北報導
明天就是新國會報到日，新科立委將選出新任立法院正副院長，國民黨推出韓國瑜、民進黨推游錫堃，民眾黨今（31）日也宣布，推出黃珊珊角逐國會龍頭。國會現有113席立委，國民黨加友黨2席共54席、民進黨51席，民眾黨8席，因國民黨仍有席次優勢，韓國瑜幾乎篤定當選，游錫堃要連任，機會渺茫。
立法院從1948年到1992年的萬年國會時期，總共出現過9位立法院長，第一屆最後一位院長是劉松藩，劉松藩也在第二屆連任院長成功，直到第三屆，才交棒給王金平。而王金平自此之後在立法院長五連霸，從1999年到2016年，當了17年，是史上任期最長的立法院長。
但相較之下，民進黨自2016年在國會過半，蘇嘉全成為首位民進黨籍立法院長，但當完4年就卸任，也未再獲提名擔任不分區立委，2020年民進黨改提名游錫堃擔任不分區立委，並擔任立法院長，今年雖再度提名游錫堃擔任不分區立委，但要再連任院長機會渺茫，「4年魔咒」，恐怕要等未來才有機會打破。