賴清德就職前給壓力！中國連環出手對台灣經濟外交航線施壓

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中國今年元旦取消《海峽兩岸經濟合作框架協議》ECFA早收清單12項石化產品優惠關稅後，不斷傳出將擴大中止ECFA早收中的農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓措施，甚至不排除全面中止ECFA。
對於未來是否會中止ECFA，國台辦發言人陳斌華日前回應，ECFA是在「九二共識」的共同政治基礎上簽署，但民進黨當局頑固堅持台獨立場，拒不承認「九二共識」，破壞兩岸協商政治基礎，是有關問題難以得到解決的根本原因。
在總統大選結束後第二天，諾魯宣布與中華民國二次斷交，並承認「中華人民共和國為中國唯一合法政府、台灣為中華人民共和國的一部分」。外交部政務次長田中光表示，獲悉諾魯將以聯合國2758號決議以及一中原則等為理由與中華民國斷交，為維護國家尊嚴與主權，即日起終止與諾魯共和國外交關係，全面停止雙邊合作計畫、撤離大使館及技術人員；而在諾魯斷交後，台灣邦交國僅剩12個。
另一方面，友邦吐瓦魯國會選舉前後都傳出邦交不穩消息，外交部則稱，日前已有媒體揭露中國試圖利用收買當地媒體手法，企圖影響吐國選舉。對於選舉結果，外交部也強調，目前已知的當選人大部分都與我國大使館互動頻繁、立場友善，並支持維護兩國邦誼。
針對兩岸屢生爭議的M503航線，中國民航局昨宣布，從2月1日起取消「M503航線自北向南飛行偏置」，且後續將啟用與M503銜接的W122、W123航線由西向東運行；此舉意味著，未來M503航線將更貼近海峽中線。
對於該項措施，陸委會隨後發聲明，表達嚴正抗議及強烈不滿，並要求中方立即停止不負責任的飛航行動。陸委會提到，疫情過後中方國際航線尚未全面復航，中國佯稱開通相關航路是為緩解有關區航班增長壓力、保證飛行安全，實則未經兩岸溝通啟用相關航路，不僅罔顧飛安，不尊重台灣，且是刻意以民航包裝對台政治，乃至軍事的不當企圖，並有改變台海現狀的疑慮。
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