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偶爾抽交際菸更慘！死於「主動脈瘤」風險高　比不吸菸者多3倍

▲偶爾抽「交際菸」並非無傷大雅，研究指出，間歇性吸菸同樣對健康不利，死於主動脈瘤的機率幾乎是不吸菸者3倍。（示意圖／取自pexels）
▲偶爾抽「交際菸」並非無傷大雅，研究指出，間歇性吸菸同樣對健康不利，死於主動脈瘤的機率幾乎是不吸菸者3倍。（示意圖／取自pexels）

家庭消費中心／綜合報導

根據國健署「青少年吸菸行為調查」，在青少年首次吸菸原因中，「跟著別人吸」佔15.5%，「應酬社交」佔4.7%，對此國健署說，這類「交際菸」較難拒絕，且不少人認為只是偶一為之，應該危害有限，也就跟著抽，但研究證實，偶爾吸菸所受傷害不亞於長期抽菸，死於主動脈瘤的機率幾乎是從不吸菸者3倍，民眾切勿輕忽。

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國健署表示，吸菸者若只有在社交場合才抽菸，屬「間歇性吸菸」，卻一樣會對健康不利，但研究發現，只有三分之一的青少年認為間歇性吸菸有害健康，且認為只要自己願意戒菸就能戒除。

抽第1支菸　1成產生戒斷症狀

研究也指出，抽第1支菸後，10%的人在2天內就會產生戒斷症狀如焦慮、易怒、情緒低落等，25~35%則在1個月內出現精神難以集中、難以入眠等等問題。

此外，研究證實，間歇性吸菸者患有心血管疾病的風險，其實與每日吸菸者相同，死於主動脈瘤的風險幾乎是不吸菸者的3倍，也會增加胃腸道癌症如食道癌、胃癌、胰臟癌的風險，罹患其他疾病的機率，例如呼吸道感染、白內障、生殖系統受損、肌肉骨骼損傷，及病後殘疾風險等，全都會提升，整體會導致男性死亡風險上升60%，女性平均壽命減少4~6年。

間歇性吸菸者　日後恐成每日吸菸

研究也發現，22%的間歇性吸菸者，在6年後會成為每日吸菸者，可見吸菸成癮性極高，且不僅會影響自身的健康，產生的二、三手菸也會危害家人及朋友。

有鑑於青少年吸菸受同儕影響大，國健署署長吳昭軍呼籲，交際菸對身體有害，朋友間應以拒菸取代交際菸，同時提供「拒菸八不」如下，供民眾參考：

1、堅持拒絕：堅定拒絕可有效化解對方的要求。

2 、告知理由：用簡單的理由拒絕對方的要求。

3、自我解嘲：幽默自己，我就是不做，又何妨！

4、遠離現場：三十六計走為上策，藉機遠離現場。

5、友誼勸服：以友情為出發點，動之以情，規勸對方。

6、轉移話題：邀請一同做別的事，化解情境。

7、反說服法：用道理、證據說服對方。

8、反激將法：反將一軍，能不盲從朋友意見，才是成熟。

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