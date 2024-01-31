偶爾抽交際菸更慘！死於「主動脈瘤」風險高　比不吸菸者多3倍

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抽第1支菸 1成產生戒斷症狀
研究也指出，抽第1支菸後，10%的人在2天內就會產生戒斷症狀如焦慮、易怒、情緒低落等，25~35%則在1個月內出現精神難以集中、難以入眠等等問題。
此外，研究證實，間歇性吸菸者患有心血管疾病的風險，其實與每日吸菸者相同，死於主動脈瘤的風險幾乎是不吸菸者的3倍，也會增加胃腸道癌症如食道癌、胃癌、胰臟癌的風險，罹患其他疾病的機率，例如呼吸道感染、白內障、生殖系統受損、肌肉骨骼損傷，及病後殘疾風險等，全都會提升，整體會導致男性死亡風險上升60%，女性平均壽命減少4~6年。
間歇性吸菸者 日後恐成每日吸菸
研究也發現，22%的間歇性吸菸者，在6年後會成為每日吸菸者，可見吸菸成癮性極高，且不僅會影響自身的健康，產生的二、三手菸也會危害家人及朋友。
有鑑於青少年吸菸受同儕影響大，國健署署長吳昭軍呼籲，交際菸對身體有害，朋友間應以拒菸取代交際菸，同時提供「拒菸八不」如下，供民眾參考：
1、堅持拒絕：堅定拒絕可有效化解對方的要求。
2 、告知理由：用簡單的理由拒絕對方的要求。
3、自我解嘲：幽默自己，我就是不做，又何妨！
4、遠離現場：三十六計走為上策，藉機遠離現場。
5、友誼勸服：以友情為出發點，動之以情，規勸對方。
6、轉移話題：邀請一同做別的事，化解情境。
7、反說服法：用道理、證據說服對方。
8、反激將法：反將一軍，能不盲從朋友意見，才是成熟。