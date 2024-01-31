龍年求才若渴！3成企業願提高給薪　人資最怕爽約、面試看重這3點

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由於合適人才難覓，企業徵才過程最擔心到遇到求職者爽約48.2%、錄取後未報到30.1%、求職者技能不符22.2%、求職者專業能力不足20.3%，以及到職後快閃離職19.6%。
1111人力銀行發言人曾仲葳表示，為避免徵才過程曠日廢時，又遇到求職者爽約、不報到、技能不符等狀況而徒增成本，因此人資在求才時，多半聚焦在過去就業經驗、離職原因、上一份工作做多久等3大重點，快速篩選求職者條件。
34歲的吳小姐今天在記者會分享，大學畢業後，從事餐飲業已有10年，去年7月開始在機場的日系拉麵店擔任計時人員，排班自由，平均月收入約3萬6千元，和正職人員相去不遠，且時間分配具有彈性。
吳小姐說，疫後大缺工，許多企業願提高薪水徵人，但她任職的店已經開出時薪200元以上，上門應徵的人依然不多，很多老闆還嫌棄40歲以上、有點年紀的求職者，導致現在人力很吃緊。
吳小姐提到，餐飲業很吃體力，時間又長，還要面對形形色色客人，再加上少子化影響，很多年輕人都不想從事餐飲業；另外，物價成本漲、人事成本漲，每一客單價落在300至400元之間，客人對於服務品質也會更在意，但因為缺工嚴重，人手不足的情況，有時真的忙不過來，只能請客人多包容了。