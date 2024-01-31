新契約保費年增25%！永達保經兩岸營收破百億　要拚全球前6大保經

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永達保經董事長吳文永表示，2023年是永達保經業務制度優化元年，永達保經可說是孕育MDRT的搖籃，2023年台灣排名第4名，台灣保經排名第一名，能夠位居兩岸保經代界龍頭，營收合計突破百億新台幣，在於擁有強大的競爭優勢，並鼓勵業代要有吸引高手組織做大的思維，從共享角度鼓勵增員，達成獎勵辦法，除每增員一位即獎勵現金2萬元，只要晉級並通過觀察評估期，獎金總額高達新台幣310萬元，而首創世襲制度，業務人員退休時，組織利益可以帶走一半，往生後，利益仍可由子女領，個人績效、組織利益可以傳承。
不僅如此，為了讓服務更即時以及大數據管理，總經理陳慶鴻說明，永達保經也啟動系列e化線上管理，例如定聯服務系統建置、線上保單健檢、e-power智能秘書、eReport 57項報表、eLearning數位學習平台、e-Action行動投保及遠距投保，並重視售後服務，避免客戶成為「孤兒保單」，即使原經手業代離開，公司會選派其他業務代表接續服務，去年接續服務全年度業績佔比達新契約保費收入約14%。同時，只要不涉及違反告知或保險除外責任事項爭議，公司為保戶支付律師費及訴訟費用，捍衛保戶權利，「法律顧問證書」由專業顧問律師團提供保戶法律諮詢。
不僅在台灣繳出亮眼績，永達保經轉投資持股24.9%的中國永達理保經，在疫情及經濟衰退衝擊下仍穩健發展，已設有北京總公司、17家分公司共46個營業據點。2023年期繳新契約保費收入達20.7億人民幣，主管人力達7238人，MDRT會員人數達成974位，13個月繼續率達96%，業務人員年平均FYP達28萬人民幣。
展望2024年，永達理保經期繳新契約保費目標成長20%達25億人民幣，主管人力成長38％達10000人，MDRT成長54％達1500位，13個月保單繼續率96%及業務人員年平均FYP達29萬人民幣。