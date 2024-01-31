排名大洗牌！上市公司董事酬金出爐　國巨蟬聯第一、台積電第二

新契約保費年增25%！永達保經兩岸營收破百億　要拚全球前6大保經

▲永達保經2023年期繳新契約保費收入逆勢成長25%，兩岸營收更已破百億元，董事長吳文永（左）與總經理陳慶鴻（右）也訂下10年目標，要躋身全球前6大保經。（圖／永達保經提供）
▲永達保經2023年期繳新契約保費收入逆勢成長25%，兩岸營收更已破百億元，董事長吳文永（左）與總經理陳慶鴻（右）也訂下10年目標，要躋身全球前6大保經。（圖／永達保經提供）

記者顏真真／台北報導

台灣壽險業去（2023）年新契約保費收入衰退13.15%，不過，永達保經仍繳出亮麗成績，去年期繳新契約保費收入逆勢成長25%，達到新台幣23億元，今年目標要成長5成達35億元，顯示單一壽險公司無法滿足台灣保戶需求，而轉投資的中國永達理保經去年期繳新契約保費更達20.7億人民幣，兩岸營收更已突破百億元，並力拚10年內躋身全球前6大保經。

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永達保經去年期繳保費收入逆勢成長25%，達到新台幣23億元，主管人力成長27%計2414人，百萬圓桌（MDRT）會員人數成長30%，達成335位，13個月保單繼續率更高達97.7%。展望2024年，永達保經訂下期繳新契約保費收入目標成長50%達新台幣35億元，主管人力成長25%達3000人，MDRT成長80%至600位，13個月保單繼續率98%。

永達保經董事長吳文永表示，2023年是永達保經業務制度優化元年，永達保經可說是孕育MDRT的搖籃，2023年台灣排名第4名，台灣保經排名第一名，能夠位居兩岸保經代界龍頭，營收合計突破百億新台幣，在於擁有強大的競爭優勢，並鼓勵業代要有吸引高手組織做大的思維，從共享角度鼓勵增員，達成獎勵辦法，除每增員一位即獎勵現金2萬元，只要晉級並通過觀察評估期，獎金總額高達新台幣310萬元，而首創世襲制度，業務人員退休時，組織利益可以帶走一半，往生後，利益仍可由子女領，個人績效、組織利益可以傳承。

不僅如此，為了讓服務更即時以及大數據管理，總經理陳慶鴻說明，永達保經也啟動系列e化線上管理，例如定聯服務系統建置、線上保單健檢、e-power智能秘書、eReport 57項報表、eLearning數位學習平台、e-Action行動投保及遠距投保，並重視售後服務，避免客戶成為「孤兒保單」，即使原經手業代離開，公司會選派其他業務代表接續服務，去年接續服務全年度業績佔比達新契約保費收入約14%。同時，只要不涉及違反告知或保險除外責任事項爭議，公司為保戶支付律師費及訴訟費用，捍衛保戶權利，「法律顧問證書」由專業顧問律師團提供保戶法律諮詢。

不僅在台灣繳出亮眼績，永達保經轉投資持股24.9%的中國永達理保經，在疫情及經濟衰退衝擊下仍穩健發展，已設有北京總公司、17家分公司共46個營業據點。2023年期繳新契約保費收入達20.7億人民幣，主管人力達7238人，MDRT會員人數達成974位，13個月繼續率達96%，業務人員年平均FYP達28萬人民幣。

展望2024年，永達理保經期繳新契約保費目標成長20%達25億人民幣，主管人力成長38％達10000人，MDRT成長54％達1500位，13個月保單繼續率96%及業務人員年平均FYP達29萬人民幣。

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