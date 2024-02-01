獨／李多慧很難留下！樂天女孩將大改組　孟潔等4位成員恐留不住

「樂天女孩」崩壞！台灣最大起啦啦隊弊案　涉嫌吸金千萬一次看

▲「樂天女孩」捲入史上最大台灣啦啦隊弊案，啦啦隊成員林穎樂、陳伊、孟潔、菲菲，被列為被告，震驚台灣社會，樂天啦啦隊成員孟潔（左起）、陳伊、菲菲、林穎樂涉嫌私接工作，被以背信案被告偵訊。（圖／孟潔、陳伊、菲菲、穎樂FB）
▲「樂天女孩」捲入史上最大台灣啦啦隊弊案，啦啦隊成員林穎樂、陳伊、孟潔、菲菲，被列為被告，震驚台灣社會，樂天啦啦隊成員孟潔（左起）、陳伊、菲菲、林穎樂涉嫌私接工作，被以背信案被告偵訊。（圖／孟潔、陳伊、菲菲、穎樂FB）

記者吳政紘/綜合報導

被稱為是台灣中職啦啦隊龍頭的「樂天女孩」，原本是樂天桃猿的附屬啦啦隊，但近年來啦啦隊熱潮似乎有「喧賓奪主」的狀況，甚至在中職球員沒有發生假球狀況，啦啦隊卻一再出事，「樂天女孩」捲入史上最大台灣啦啦隊弊案，前領隊浦韋青、前經紀人陳元凱等，都涉嫌吸金千萬，啦啦隊成員林穎樂、陳伊、孟潔、菲菲，已經被列為被告，震驚台灣社會，《NOWnews》就為您探究這起弊案的來龍去脈。

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整起事件主要從樂天桃猿球團去年10月發現有商演活動金額短報等狀況，加上有女孩成員疑似在餐敘中說出金額不一，最後樂天母公司跨海來調查，並向桃園市、廉政署舉報，近期桃園市地檢署大動作搜查，才破獲相關情事。目前陳元凱被聲押，前領隊浦韋青被交保，但其他女孩都被列為被告。

啦啦隊文化的興起

要提到啦啦隊商機，就要以啦啦隊文化興起來看，啦啦隊在中職出現，最早就是2005年樂天女孩前身「辣妞啦啦隊」，不過真正全面興起，要到2011年Lamigo北遷，2012年亞洲職棒大賽結束，時任領隊劉玠廷跟浦韋青，一手打造人氣啦啦隊「Lamigirls」出現，「猿式應援」也引發風潮。

▲Lamigirls是最帶起啦啦隊風潮的始祖，之後改名為樂天女孩，也很受歡迎。（圖／NOWnews資料照）
▲Lamigirls是最帶起啦啦隊風潮的始祖，之後改名為樂天女孩，也很受歡迎。（圖／NOWnews資料照）
電音、女孩熱舞、球迷新感受

樂天女孩跟啦啦隊在場內跟球迷互動熱舞，近距離跟這些女孩接觸，席位還可以賣高價，意外爆紅，這也讓球團嗅到商機，推出女孩為主的商品、活動，吸音不少球迷參加。連續每年舉辦的「辣蜜趴」不但可以購買女孩相關商品，還可以買到「原味」球衣等，一件球衣可賣到破萬，更別說簽名卡、簽名商品等。

中職Lamigo桃猿隊啦啦隊專屬主題日「辣蜜趴，LamiGirls在場邊帶動加油氣氛。（圖／中央社）
中職Lamigo桃猿隊啦啦隊專屬主題日「辣蜜趴，LamiGirls在場邊帶動加油氣氛。（圖／中央社）
女孩商機無限、球團簽年約但不管外接

樂天桃猿成功打造女孩商機後，各隊也都紛紛有樣學樣，中信兄弟有「熱情姊妹」（Psssion Sisters）、富邦悍將有「Fubon Angels」、味全龍隊有「小龍女」等，都讓球迷進場更有動力，據了解，一場比賽跳下來，風吹雨淋，大約是5000元以上，有些「網紅」等級的女孩，身價為一場接近破萬。

▲中信兄弟啦啦隊PS女孩全員飛往日本登台，將參加節目，征服日本球迷。（宏將多利安國際提供）
▲中信兄弟啦啦隊PS女孩全員飛往日本登台，將參加節目，征服日本球迷。（宏將多利安國際提供）
▲味全龍感謝祭，小龍女受到歡迎。（圖／NOWnews攝影中心）
▲味全龍感謝祭，小龍女受到歡迎。（圖／NOWnews攝影中心）
不過重點是，球團雖然有年約，卻不管外接，但若要穿上球衣，或是跟球隊相關的工作，一定要跟球隊回報，因為球團有抽成的機會。

女孩私接活動恐成共犯、經紀人等容易鑽漏洞

這次樂天女孩成員林穎樂、陳伊、孟潔、菲菲都被列為被告，主要是檢方有證據相信這些女孩可能在「知情」的狀況下，幫助經紀人陳元凱或是領隊浦韋青等獲利，這會是偵辦的要素，但女孩涉案程度如何，或是為何會捲入弊案，也要檢調單位事後公開。

▲浦韋青被樂天桃猿提告！傳啦啦隊「樂天女孩」孟潔、陳伊等都捲入。（圖／翻攝自孟潔臉書）
▲浦韋青被樂天桃猿提告！傳啦啦隊「樂天女孩」孟潔、陳伊等都捲入。（圖／翻攝自孟潔臉書）
經紀人最可以馬上決定金額，也可以有權利決定女孩「出演價碼」，但這部分也涉及球團政策，以及抽成等，女孩也可能知道價格拒絕接商演等，但這次問題在樂天球團有發現「金額短報」、「不法牟利」等狀況，才導致案情曝光。

樂天女孩可能拆夥？

樂天女孩在台灣擁有超人氣，甚至在日本、美國等地，都很受歡迎，不過人氣成員林襄傳出加盟味全龍「小龍女」，目前成員狀況十分艱難，也有女孩被取消商演，但未來樂天女孩如何大整頓，考驗樂天公司的整合能力。

▲雅涵、林襄是超級好友，但林襄可能離開樂天機會很大。（圖／雅涵IG）
▲雅涵、林襄是超級好友，但林襄可能離開樂天機會很大。（圖／雅涵IG）
根據《NOWnews》調查，女孩們普遍認為，目前年約方式跟外接商演等都可以持續，但另一方面，若未來女孩也有經紀公司「代理」，或許球團也會減少問題出現，此外，球團也要重視啦啦隊管理問題，要有更多人介入，避免類似情事發生。

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