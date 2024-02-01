「樂天女孩」崩壞！台灣最大起啦啦隊弊案　涉嫌吸金千萬一次看

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啦啦隊文化的興起
要提到啦啦隊商機，就要以啦啦隊文化興起來看，啦啦隊在中職出現，最早就是2005年樂天女孩前身「辣妞啦啦隊」，不過真正全面興起，要到2011年Lamigo北遷，2012年亞洲職棒大賽結束，時任領隊劉玠廷跟浦韋青，一手打造人氣啦啦隊「Lamigirls」出現，「猿式應援」也引發風潮。
電音、女孩熱舞、球迷新感受
樂天女孩跟啦啦隊在場內跟球迷互動熱舞，近距離跟這些女孩接觸，席位還可以賣高價，意外爆紅，這也讓球團嗅到商機，推出女孩為主的商品、活動，吸音不少球迷參加。連續每年舉辦的「辣蜜趴」不但可以購買女孩相關商品，還可以買到「原味」球衣等，一件球衣可賣到破萬，更別說簽名卡、簽名商品等。
女孩商機無限、球團簽年約但不管外接
樂天桃猿成功打造女孩商機後，各隊也都紛紛有樣學樣，中信兄弟有「熱情姊妹」（Psssion Sisters）、富邦悍將有「Fubon Angels」、味全龍隊有「小龍女」等，都讓球迷進場更有動力，據了解，一場比賽跳下來，風吹雨淋，大約是5000元以上，有些「網紅」等級的女孩，身價為一場接近破萬。
不過重點是，球團雖然有年約，卻不管外接，但若要穿上球衣，或是跟球隊相關的工作，一定要跟球隊回報，因為球團有抽成的機會。
女孩私接活動恐成共犯、經紀人等容易鑽漏洞
這次樂天女孩成員林穎樂、陳伊、孟潔、菲菲都被列為被告，主要是檢方有證據相信這些女孩可能在「知情」的狀況下，幫助經紀人陳元凱或是領隊浦韋青等獲利，這會是偵辦的要素，但女孩涉案程度如何，或是為何會捲入弊案，也要檢調單位事後公開。
經紀人最可以馬上決定金額，也可以有權利決定女孩「出演價碼」，但這部分也涉及球團政策，以及抽成等，女孩也可能知道價格拒絕接商演等，但這次問題在樂天球團有發現「金額短報」、「不法牟利」等狀況，才導致案情曝光。
樂天女孩可能拆夥？
樂天女孩在台灣擁有超人氣，甚至在日本、美國等地，都很受歡迎，不過人氣成員林襄傳出加盟味全龍「小龍女」，目前成員狀況十分艱難，也有女孩被取消商演，但未來樂天女孩如何大整頓，考驗樂天公司的整合能力。
根據《NOWnews》調查，女孩們普遍認為，目前年約方式跟外接商演等都可以持續，但另一方面，若未來女孩也有經紀公司「代理」，或許球團也會減少問題出現，此外，球團也要重視啦啦隊管理問題，要有更多人介入，避免類似情事發生。
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