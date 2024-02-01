陳昭姿投票印泥沾污變無效票 林國成：不影響投票結果
第11屆立法委員今（1）日上任，同時間舉行正副立法院長選舉，最終投票結果出爐，國民黨派出的韓國瑜拿到54票，民進黨派出的游錫堃拿到51票，民眾黨派出的黃珊珊拿到7票，民眾黨一張票因為沾到印泥被判定無效票。對此，負責監票的民眾黨立委林國成表示，票是要投給黃珊珊，無效票不影響投票結果。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨1張票因為沾到印泥被判定無效票，因此民眾黨參選立法院長的黃珊珊僅獲7票。對此，陳昭姿在臉書坦承，雖清楚投給黃珊珊，但因為投票筆沾有印污污染手指及選票，導致被主席認定為廢票，僅此向民眾黨黨團與支持者致歉。
負責監票的林國成受訪表示，選票上的圓搓是明顯蓋在黃珊珊上，旁邊有污點可以判斷不是蓄意做記號，2個監票委員認為是有效票，但是民進黨認為是無效票，「但是我憑良心講，這張選票不影響選舉結果，因為第一輪大家都不過半。」這張票明顯是投給黃珊珊，他適度做退讓，對於民進黨認定做記號，他不以為然。
林國成表示，尤其是投票當中、今天印泥又很潮濕，沒有蓋票經驗用一點力確實會發生這樣的情況，他回去還要跟黨團做報告，因為不影響選舉結果，所以做適度退讓。林國成強調，這張票是蓋給黃珊珊，所以還是「團進團出」。
民眾黨立院黨團表示，針對本黨黨團成員陳昭姿，在票選院長時的選票，投票戳已明顯蓋印於黃珊珊，惟因投票筆沾有印泥，不慎污染手指及選票，導致遭會議主席個人認定為廢票，本黨黨團對會議主席之判定表示遺憾。