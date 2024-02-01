急性扭傷拉傷看中醫也行！他右腳一拐一拐　復位治療馬上走出診間

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謝明憲說，某些急性扭拉傷的患者，因為平時較少訓練柔軟度，或有骨架歪斜、錯位，使得軟組織對於突然增加的外力無法有效洩力，導致輕者軟組織發炎，重者肌腱撕裂傷，更甚者出現跟骨、距骨、腓骨錯位。
謝明憲提到，過去在馬祖北竿進行巡迴醫療時，曾收治一名從台北搭機來的遊客，進診間時需家人攙扶，原來他在當天早上跌倒，隨後右腳便無法出力支撐身體，但仍堅持飛來馬祖；經觸診檢查，初步排除骨折，但局部軟組織有發炎，且出現跟骨、距骨的錯縫，於是立即針對足跟輕拉幾下，協助跟、距骨復位後，病人立刻就能慢慢走出診間。
謝明憲指出，這樣的復位治療雖無法改善軟組織已造成的損傷及發炎，卻能協助病人快速恢復運動能力，更重要的是能避免留下長年不癒的舊傷。
不過謝明憲強調，臨床上要判斷骨錯縫極需經驗，這時是否需要復位治療，便可能產生爭議，所以即使透過手法協助復位，也需以極輕柔方式慢慢牽引，不能用電視、電影中常見的暴力手法扭轉，否則恐造成已受傷軟組織的二次損傷。
若局部腫脹嚴重，無法判斷是否骨錯縫，或局部肌肉嚴重緊繃、收縮，不宜操作手法時，則可用輕柔的鬆筋手法或穴位針刺，從遠離受傷的部位給予治療，可減輕受傷部位的張力以緩解疼痛，並能改善局部循環。
謝明憲另提醒，民眾若發生急性扭拉傷，一定要找尋合格的中醫或西醫進行診斷及治療，不宜自行尋找坊間推拿師處理，以免造成不必要的傷害。