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急性扭傷拉傷看中醫也行！他右腳一拐一拐　復位治療馬上走出診間

▲中醫師解釋，中醫也能處理急性傷害，像是急性扭拉傷造成的肌肉、肌腱、韌帶損傷。（圖／民眾提供）
▲中醫師解釋，中醫也能處理急性傷害，像是急性扭拉傷造成的肌肉、肌腱、韌帶損傷。（圖／民眾提供）

家庭消費中心／綜合報導

許多人認為若遇到急性的扭傷、拉傷，應該去看西醫，因為中醫主要是治療慢性的健康問題，但中醫師澄清，急性扭拉傷造成的肌肉、肌腱、韌帶損傷，中醫治療原則與現代醫學相同， 都是盡量以保護、固定、適度消腫為治療方法，民眾若有相關需求，可以有更多選擇。

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北市聯醫林森中醫昆明院區中醫傷科主治醫師謝明憲說，不少人對中醫有所誤解，以為中醫無法處理急性傷害，其實中醫不只前段緊急治療原則與現代醫學相近， 後段療養還可透過導引及練功等，加速患者功能恢復。

謝明憲說，某些急性扭拉傷的患者，因為平時較少訓練柔軟度，或有骨架歪斜、錯位，使得軟組織對於突然增加的外力無法有效洩力，導致輕者軟組織發炎，重者肌腱撕裂傷，更甚者出現跟骨、距骨、腓骨錯位。

謝明憲提到，過去在馬祖北竿進行巡迴醫療時，曾收治一名從台北搭機來的遊客，進診間時需家人攙扶，原來他在當天早上跌倒，隨後右腳便無法出力支撐身體，但仍堅持飛來馬祖；經觸診檢查，初步排除骨折，但局部軟組織有發炎，且出現跟骨、距骨的錯縫，於是立即針對足跟輕拉幾下，協助跟、距骨復位後，病人立刻就能慢慢走出診間。

謝明憲指出，這樣的復位治療雖無法改善軟組織已造成的損傷及發炎，卻能協助病人快速恢復運動能力，更重要的是能避免留下長年不癒的舊傷。

不過謝明憲強調，臨床上要判斷骨錯縫極需經驗，這時是否需要復位治療，便可能產生爭議，所以即使透過手法協助復位，也需以極輕柔方式慢慢牽引，不能用電視、電影中常見的暴力手法扭轉，否則恐造成已受傷軟組織的二次損傷。

若局部腫脹嚴重，無法判斷是否骨錯縫，或局部肌肉嚴重緊繃、收縮，不宜操作手法時，則可用輕柔的鬆筋手法或穴位針刺，從遠離受傷的部位給予治療，可減輕受傷部位的張力以緩解疼痛，並能改善局部循環。

謝明憲另提醒，民眾若發生急性扭拉傷，一定要找尋合格的中醫或西醫進行診斷及治療，不宜自行尋找坊間推拿師處理，以免造成不必要的傷害。

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