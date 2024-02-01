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怕泰勒絲影響美選結果！英媒：川普自認更受歡迎、川粉更加死忠

▲美國前總統川普的支持者和政治盟友們對於流行天后泰勒絲（Taylor Swift）可能替對手拜登站台開始浮現擔憂。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普的支持者和政治盟友們對於流行天后泰勒絲（Taylor Swift）可能替對手拜登站台開始浮現擔憂。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國2024年總統大選被外界普遍認為將重演民主黨籍的拜登與共和黨籍的川普對決，然而目前有一股可能改變選舉結果的強大影響力正被雙方陣營高度重視，那就是在全球舉行巡迴演唱會的流行天后泰勒絲（Taylor Swift）和她的粉絲們。不少共和派人士擔心她將表態支持拜登，就連川普也抱怨「自己應該比泰勒絲更受歡迎」、開始不喜歡她的歌了。

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近期針對美國流行樂天后泰勒絲的攻擊和陰謀論正在逐漸增加，部分川普支持者和懷抱陰謀論的保守派人士批評泰勒絲「長相醜陋」又指控她是美國國防部認知作戰武器，而泰勒絲的現任男友、近期搶下超級盃門票的堪薩斯城酋長隊球員凱爾斯（Travis Kelce ）也因曾為輝瑞藥廠代言，引發反疫苗人士不滿。

就連川普本人也對泰勒絲的超強號召力感受到威脅，英媒《衛報》指出，川普近期一直在抱怨這名高人氣歌手的受歡迎程度，因為外界猜測目前仍未表態的泰勒絲最終將支持民主黨籍的現任總統拜登，報導稱川普對於是泰勒絲被《時代》雜誌評選為去年的年度人物，而非他本人一事感到忿忿不平，並稱「這明顯太荒謬了」。

考量到泰勒絲廣泛的文化影響力，《紐約時報》稱拜登競選團隊已有意主動聯繫尋求支持，紐時記者稱「在川粉眼中看來，這對情侶可以觸及上億名民眾，讓這些民眾反對川普、支持拜登」；而向來支持川普的《福斯新聞》則在新聞版面上告訴泰勒絲「不要捲入政治！」，《福斯新聞》電視節目主持人沃特斯則指控，「大約4年前，五角大廈心理作戰部門就開始思考要把泰勒絲轉變成『資產』」。

與此同時，一名與川普關係密切的消息人士告訴《滾石》雜誌，川普的政治盟友們正在準備對這位女歌手發動一場「聖戰」，顯示極右派已將泰勒絲視為眼中釘，不惜動用陰謀論抹黑，就怕對手成功靠她的號召力打翻川普重返白宮的計畫。

《滾石》報導稱，川普私下抱怨，找名人代言對拜登來說應該會沒有幫助，因為川普聲稱自己比這位流行歌手「更受人歡迎」，且稱他的粉絲比泰勒絲的粉絲還要更加忠誠。

事實上川普與其盟友的擔心其來有自，泰勒絲的高人氣近幾年已經奠定了她具有相當影響力的地位，去年她曾敦促自己2.8億名Instagram粉絲去投票，相關貼文吸引美國3.5萬名新選民前往登記註冊，她更曾在2020年於推特（現稱X）表示自己「11月要去投票把川普趕出白宮」。

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