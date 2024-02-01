哪裡可臨櫃換新鈔？8大公股銀行全台據點一次看　百元每人限百張

去年保險市場如雲霄飛車！磊山保經保費收入仍增4成　看好4類保單

▲2023年揮別疫情、各行各業逐步恢復常態，台灣保險市場卻如坐「雲霄飛車」，壽險業初年度保費收入年衰退6.9%，但磊山保經年卻逆勢成長39.7%，董事長李佳蓉（中）與業務總經理林世德（右一）期許2024年會更好。（圖／記者顏真真攝）
▲2023年揮別疫情、各行各業逐步恢復常態，台灣保險市場卻如坐「雲霄飛車」，壽險業初年度保費收入年衰退6.9%，但磊山保經年卻逆勢成長39.7%，董事長李佳蓉（中）與業務總經理林世德（右一）期許2024年會更好。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2023年揮別疫情、各行各業逐步恢復常態，台灣保險市場卻如坐「雲霄飛車」，壽險業初年度保費收入年衰退6.9%，但傳統保經代通路仍維持成長平均4.4%，磊山保經年成長更達39.7%，連續14年壽險保額向上成長。展望2024年，磊山保經業務總經理林世德今（1）日表示，除持續擴展各項保險專業服務，達成業績成長40%，壽險保額成長40％目標，並看好4保單將成主流。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林世德說，2023年 磊山以「五大賦能」為概念，銜接「專業」、「服務」、「科技」、「產品」、「品牌」各領域，打造廣度與深度兼具的全方位保險專業人才發展平台，不僅讓初年度保費收入突破45億元，業績更較前一年成長39.7％。同時，磊山專注本業且積極創新的發展。

面對未來保險業即將接軌的IFRS17和新一代清償能力制度 （ICS），林世德坦言，這勢必會對保險公司、銷售通路與保戶等帶來巨大的影響，商品銷售的複雜性將增加，監管力度也會持續增強，亦會有更多異業參與保險業帶來不同的競爭，保險公司商品設計將會走向保障化，並更重視風險預防與管理。

由於台灣將在明年跨入每5人中就有1人為65歲以上長者的「超高齡社會」，加上少子化因素，未來台灣總人口恐會逐年遞減，台灣社會人口結構將產生改變，這也對個人與家庭的資產與傳承規劃帶來重大影響。林世德表示，磊山保經將強化既有的專家團隊，提供夥伴們專業的法律、財稅、會計與地政相關的協助，秉持從保戶的需求分析出發，為其認知評析可能的風險，強化夥伴在客戶經營與規劃的深廣度，從專業跨領域的思維與作法，成為每位客戶最信賴的專業財務顧問。 

另外，他也提到，2023年ChatGPT的橫空出世，AI未來2年會對業務通路帶來衝擊，大幅影響生態，但或許也是業務通路的新轉機，未來保險從業人員「若不會用AI將被取代」。

至於2024年保單趨勢，林世德認為「單筆給付醫療險」將取代實支實付險，而高壽險保障商品、投資型保單、分紅保單及短年期利變商品將成為主流。他說，去年實支實付大變革，只限損害填補，引發搶買下架風波結束後，今年「單筆給付型醫療險」，無論是癌症或重大傷病險等將重回市場，這塊保障一直都不足夠，壽險平均每人保額仍未破百萬元，加上邁入超高齡社會，兼具退休與投資收益的分紅保單仍具商機，而1、2年短年期利變商品，隨著升息結束，也有望重拾買氣。

磊山保經董事長李佳蓉則強調，磊山的每一位夥伴，不僅從保險本業積極為更多的保戶提供完整的保險規劃，也努力參與社會公益，將磊山ESG永續發展藍圖與聯合國SDGs17項永續發展指標結合，去年與國家兩廳院合作的「永續共融計畫」，帶領視障、聽障的朋友欣賞歌仔戲藝術。今年支持2024讀賣巨人90週年紀念台灣試合」台日交流棒球賽，讓世界看見台灣，不僅協助賽事的保險規畫，也串聯資源，引薦紅葉少棒的小選手開賽前與讀賣巨人球員交流互動，發揮磊山的串聯力與影響力，讓孩子圓夢、讓世界更好。

新契約保費年增25%！永達保經兩岸營收破百億　要拚全球前6大保經

首談新壽增資爭議！吳東亮稱從沒反對　但「金金併」現碰都不敢碰

台中銀董座涉挪用10億公款　金管會火速重罰共1500萬並停職3個月

長榮罷工「旅遊不便險」有賠嗎？保險局長說話了　已承保不能拒賠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞