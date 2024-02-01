去年保險市場如雲霄飛車！磊山保經保費收入仍增4成　看好4類保單

我是廣告 請繼續往下閱讀
面對未來保險業即將接軌的IFRS17和新一代清償能力制度 （ICS），林世德坦言，這勢必會對保險公司、銷售通路與保戶等帶來巨大的影響，商品銷售的複雜性將增加，監管力度也會持續增強，亦會有更多異業參與保險業帶來不同的競爭，保險公司商品設計將會走向保障化，並更重視風險預防與管理。
由於台灣將在明年跨入每5人中就有1人為65歲以上長者的「超高齡社會」，加上少子化因素，未來台灣總人口恐會逐年遞減，台灣社會人口結構將產生改變，這也對個人與家庭的資產與傳承規劃帶來重大影響。林世德表示，磊山保經將強化既有的專家團隊，提供夥伴們專業的法律、財稅、會計與地政相關的協助，秉持從保戶的需求分析出發，為其認知評析可能的風險，強化夥伴在客戶經營與規劃的深廣度，從專業跨領域的思維與作法，成為每位客戶最信賴的專業財務顧問。
另外，他也提到，2023年ChatGPT的橫空出世，AI未來2年會對業務通路帶來衝擊，大幅影響生態，但或許也是業務通路的新轉機，未來保險從業人員「若不會用AI將被取代」。
至於2024年保單趨勢，林世德認為「單筆給付醫療險」將取代實支實付險，而高壽險保障商品、投資型保單、分紅保單及短年期利變商品將成為主流。他說，去年實支實付大變革，只限損害填補，引發搶買下架風波結束後，今年「單筆給付型醫療險」，無論是癌症或重大傷病險等將重回市場，這塊保障一直都不足夠，壽險平均每人保額仍未破百萬元，加上邁入超高齡社會，兼具退休與投資收益的分紅保單仍具商機，而1、2年短年期利變商品，隨著升息結束，也有望重拾買氣。
磊山保經董事長李佳蓉則強調，磊山的每一位夥伴，不僅從保險本業積極為更多的保戶提供完整的保險規劃，也努力參與社會公益，將磊山ESG永續發展藍圖與聯合國SDGs17項永續發展指標結合，去年與國家兩廳院合作的「永續共融計畫」，帶領視障、聽障的朋友欣賞歌仔戲藝術。今年支持2024讀賣巨人90週年紀念台灣試合」台日交流棒球賽，讓世界看見台灣，不僅協助賽事的保險規畫，也串聯資源，引薦紅葉少棒的小選手開賽前與讀賣巨人球員交流互動，發揮磊山的串聯力與影響力，讓孩子圓夢、讓世界更好。