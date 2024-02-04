婚後爆發「異位性皮膚炎」！同事以為她被家暴　醫師破除3大迷思

雙和醫院皮膚科主任鄒嘉倫表示，異位性皮膚炎是台灣常見皮膚疾病，據統計，全台有超過200萬名患者，除發作時患部搔癢難耐外，也常影響外表，讓許多病人苦惱，並衍生3大迷思：
迷思1：異位性皮膚炎無法根治，又容易復發，乾脆不處理
鄒嘉倫表示，異位性皮膚炎為多基因遺傳的慢性發炎疾病，主要是由先天性免疫調節異常及表皮內在調控失調所引起，雖無法根治，但若能以正確心態進行照護，加上規律就醫與用藥，即可有效控制病情，病友別灰心。
鄒嘉倫建議，在病情穩定期時，可多注意皮膚保濕，並避免生活中的刺激物與過敏原，而當發作時，可先考慮口服藥物或外用類固醇、抗生素、抗黴菌劑，及抗組織胺等止癢藥，若病灶面積大或皮膚發炎嚴重時，再考慮加上照光治療，或傳統的口服免疫調節劑，及較新的生物製劑或小分子抑制劑。
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鄒嘉倫指出，病情趨於穩定時，在病灶上仍應給予間歇性治療，像是塗抹局部鈣調磷酸抑制劑，或外用PDE-4抑制劑等，頻率至少每週2次，且維持1至3個月，因某些病灶發炎會在表皮底下，外觀看不出來，也曾有病人覺得發炎好轉就自行停藥，結果幾天後復發更嚴重，長久下來無法有效控制病情，對治療將心灰意冷。
迷思3：新藥能一勞永逸
鄒嘉倫說明，許多針對異位性皮膚炎的新藥陸續問世，像是已納入健保給付的生物製劑，或小分子抑制劑，都可從發炎機轉上進行抑制，但仍得秉持基本照護原則，加強保濕、避免過敏原及刺激物，才有機會真正一勞永逸。
鄒嘉倫表示，除新藥外，用藥疑慮與副作用也是病人常關心的事，例如擔心長期使用類固醇或免役抑制劑，可能會影響孩童發育，或塗抹過多類固醇會使皮膚變薄、萎縮等副作用，對此建議患者多與醫師討論，若有不適應立即停止用藥。