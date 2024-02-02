昨當選副院長今被憂選市長 江啟臣：中央與地方合作將請益盧秀燕
昨日當選立法院副院長的國民黨立委江啟臣，今回到選區跑行程，由於他是下屆台中市長熱門人選，外界擔心副院長職務將影響布局。對此江啟臣表示，自己的本質是立委，不會因擔任立院其他職務有所改變，未來的服務只會擴大與增加。他透露上任後將專程拜訪市長盧秀燕，請教可在哪些方式促成中央與地方合作，爭取更多的地方建設。盧秀燕則說，江啟臣問政很有經驗，「相信未來會更照顧台中」。
記者顏幸如／台中報導
上屆及本屆立法院副院長都是台中人，上屆的民進黨蔡其昌曾代表民進黨挑戰盧秀燕，可惜敗北；剛當選的江啟臣，則被視為接棒盧秀燕的國民黨內熱門人選。江啟臣今（2）日回到台中選區，參加東勢區農民節表揚大會活動，媒體問及外界憂心他當選立法院副院長，未來恐影響地方布局。
江啟臣則認為，自己雖是副院長，本質還是立委、民意代表，問政、為民發聲，地方服務、爭取建設等，都是份內該做的事，不會因擔任立院其他職務有所改變，未來只會擴大、增加服務，爭取更多的地方建設給台中。他表示擔任副院長後，會和其他立委共同努力達成目標，也會特別拜訪市長盧秀燕，請教有哪些可以中央、地方合作的事項，協助協調爭取。
盧秀燕上午主持外埔區馬鳴托嬰中心開幕典禮，對於立法院副院長從台中海線（中1選區）移到山線（中8選區），她表示前副院長蔡其昌對台中的貢獻也很大，之前她說過「不管怎樣，副院長都會是台中人」，台中人能出頭天，更關心地方、為地方發聲、多爭取預算，她覺得「都很好、都歡迎、都是感謝」。江啟臣已是資深立委，問政很有經驗，相信未來會更照顧台中。