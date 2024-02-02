元宇宙去年慘虧161億美元！Meta股價照樣狂飆 祖克柏做對兩件事
Meta週四公佈去年第四季財報，第四季Meta在元宇宙（Metaverse）項目上損失了46億美元，2023年元宇宙合計虧損161億美元，比2022年的虧損額137億美元還要慘烈。不過，Meta未被元宇宙拖累，2日美股開盤後股價一度狂飆了19％。Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）更直言，預計元宇宙的虧損還會繼續擴大，但由於深信元宇宙是大勢所趨，仍將繼續投入。元宇宙慘賠為何沒有嚇跑投資人？全因祖克伯做對這兩件事。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，Meta之所以深獲華爾街青睞，第一是因為Meta宣布將於3月26日首度發放股利，每股配發50美分，還投入500億美元買庫藏股，分析師貝林爵（Ben Barringer）表示，這是一個具有象徵意義的時刻，代表Meta已經走出2022年股價崩跌的困境，扭轉局面。對於科技公司來說，發放股利並不常見，而祖克伯的作為等於是向外界表明，Meta現在已經是一家成熟的企業。
Meta成功的第二個原因就是，2023年大力縮減成本的「效率年」計畫奏效。Meta去年裁掉了22％的員工、約2萬人，加上推進「設施整合」，關閉或合併各地辦事處，將Meta打造成更靈活的組織，整體營業成本比一年前下降了8％，營業利潤比大幅成長。
《BusinessInsider》報導指出，許多科技公司都在大幅裁員，而Meta則透過發放股利以及庫藏股計畫，向華爾街表明公司削減開支後更有活力，即便在元宇宙持續燒錢的情況下，手上依舊有大筆資金。這也是為何，投資者並未被祖克伯誓言繼續推進元宇宙項目給嚇跑。