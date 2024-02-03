好市多沙發「用2年半」成功退貨！美國女拍片吸近300萬觀看

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綜合《CBS News》等外媒報導，這名女子叫做傑姬（Jackie Nguyen），她於1月23日在TikTok上傳影片，表示家裡有一組沙發，是2年半前從好市多購入，近日她決定將沙發退貨，理由是：「我不再喜歡它了，不再喜歡這種顏色了。」
@xojacckssReturning my couch to costco ✨ #costcoreturns #costcotiktok #costco
♬ original sound - JackieNguyen
雖然因為時間有點久了，傑姬並沒有保留當初購買沙發的收據，但因為她記得購買日期，經店員用電腦一查，就準確找出交易紀錄，詢問過退貨原因後，傑姬成功退掉這組她用了2年多的沙發並拿回全額退款。她還補充說明，自己有事先詢問過，確定可以退才把沙發運到倉庫。
傑姬對這次的退貨經驗大感滿意，還用退的錢在好市多買了另一組沙發，並鼓勵粉絲及觀看影片者，也從好市多購買家具，這樣若哪一天不再喜歡該商品時，還可以退貨。
報導指出，好市多的退貨服務及規定相對慷慨，為確保顧客「百分百滿意」，除電子產品、鑽石、酒類和香菸等個別產品的例外情況，其他基本上都能退貨，並未明定購物者必須退貨的時限。
然而，傑姬的作法也引發部分人士批評，質疑她刻意鑽漏洞，濫用好市多退貨服務，明明用了2年半，商品本身也沒什麼問題，卻去凹商家全額退款，在道德上有爭議。不過也有人力挺傑姬，認為好市多的服務就是如此優質，雙方你情我願。據悉，傑姬已將影片的評論功能關閉，理由是有人發表負面留言。
報導也提到，以前曾有其他一度實行慷慨退貨政策的零售商，後來修改了相關政策，以防止顧客濫用退貨服務，甚至實施詐欺行為。