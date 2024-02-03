元宇宙去年慘虧161億美元！Meta股價照樣狂飆　祖克柏做對兩件事

永豐餘創建百年、在起家厝助舊鐵橋濕地復育　守護生態環境

▲永豐餘與中華紙漿攜手高雄鳥會舉辦志工假期，守護舊鐵橋濕地生態。（圖／永豐餘提供）
▲永豐餘與中華紙漿攜手高雄鳥會舉辦志工假期，守護舊鐵橋濕地生態。（圖／永豐餘提供）

記者許家禎／台北報導

今年是永豐餘創建第100年，永豐餘選在造紙事業起家厝扎根珍貴濕地生態，以及響應世界濕地日（2月2日），宣布參與高雄市野鳥學會認養計畫，成為高雄大樹舊鐵橋濕地公園的ESG合作夥伴。永豐餘及中華紙漿20多位同仁來到舊鐵橋濕地擔任志工，移除雜草藤蔓、撿拾垃圾，還給濕地乾淨美麗的環境，創造鳥類合適棲息場域，提高生物多樣性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
永豐餘與舊鐵橋濕地有著水脈相連的深厚淵源，位於高屏溪河畔的舊鐵橋濕地，高達90%水源來自永豐餘旗下中華紙漿久堂廠的放流水，這些經二級處理後的合格放流水，365天不間斷地流經一個又一個的人工埤塘，成了濕地的生命泉源，滋養著一草一木，帶來豐富生態。

此外，2009年八八風災重創濕地，永豐餘第一時間調派機具投入救災，開闢臨時水道紓解水流，清理掩蓋濕地的淤泥與漂流木，以最快速度恢復濕地面貌，後續並號召久堂廠同仁肩負起巡守任務，維繫濕地環境清潔。

日前舉辦志工假期由高雄市野鳥學會帶領，永豐餘及華紙20多位現職與退休同仁來到濕地，拔除攀附在樹上的藤蔓並割除雜草，同時仔細撿拾周遭垃圾，恢復樹木應有生存環境，退休志工笑著表示，看到濕地愈來愈乾淨，適合更多動植物生長很有成就感。

永豐餘二代創辦人何壽川曾說:「久堂廠在大樹一代代走下去，舊鐵橋濕地結合企業、員工及居民共同參與，它是在地民眾引以為傲的後花園，也是令人感動的社區營造實績。」藉由更全面且深入的環境改善，吸引鳥類擇地而居，落實生態多元教育，推動水資源保育，長遠來看可促進濕地固碳量，呼應聯合國永續發展指標SDGs氣候行動與保育陸域及水域生態等多項指標。

高雄市野鳥學會2022年與高雄市政府水利局簽訂認養舊鐵橋濕地公園二期80公頃計畫，永豐餘則允諾第一階段三年的費用贊助。高雄市野鳥學會指出，目前濕地內植物242種，動物208種，鳥類則高達132種，不時可看到黃鸝、魚鷹、黑翅鳶與黑面琵鷺，以及指標性保育鳥類—水雉。

未來將補強埤塘功能性，種植各式水生植物，擴大水雉繁殖與覓食棲地面積，除了提升南臺灣的水雉族群數量，也有機會營造為大麻鷺、彩鷸及雁鴨等等的生物庇護所，讓舊鐵橋濕地成為高雄首屈一指的生態環境場域。


緯創尾牙請來天后張惠妹有緣分！林憲銘談今年「完美風暴」延續

年終獎金投資ETF風險小　但專家提醒這點「許多人都沒想到」

今日來講股／利率決策後還要抱股過年？專家：封關前降低持股吧！

排名大洗牌！上市公司董事酬金出爐　國巨蟬聯第一、台積電第二

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞