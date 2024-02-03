永豐餘創建百年、在起家厝助舊鐵橋濕地復育　守護生態環境

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此外，2009年八八風災重創濕地，永豐餘第一時間調派機具投入救災，開闢臨時水道紓解水流，清理掩蓋濕地的淤泥與漂流木，以最快速度恢復濕地面貌，後續並號召久堂廠同仁肩負起巡守任務，維繫濕地環境清潔。
日前舉辦志工假期由高雄市野鳥學會帶領，永豐餘及華紙20多位現職與退休同仁來到濕地，拔除攀附在樹上的藤蔓並割除雜草，同時仔細撿拾周遭垃圾，恢復樹木應有生存環境，退休志工笑著表示，看到濕地愈來愈乾淨，適合更多動植物生長很有成就感。
永豐餘二代創辦人何壽川曾說:「久堂廠在大樹一代代走下去，舊鐵橋濕地結合企業、員工及居民共同參與，它是在地民眾引以為傲的後花園，也是令人感動的社區營造實績。」藉由更全面且深入的環境改善，吸引鳥類擇地而居，落實生態多元教育，推動水資源保育，長遠來看可促進濕地固碳量，呼應聯合國永續發展指標SDGs氣候行動與保育陸域及水域生態等多項指標。
高雄市野鳥學會2022年與高雄市政府水利局簽訂認養舊鐵橋濕地公園二期80公頃計畫，永豐餘則允諾第一階段三年的費用贊助。高雄市野鳥學會指出，目前濕地內植物242種，動物208種，鳥類則高達132種，不時可看到黃鸝、魚鷹、黑翅鳶與黑面琵鷺，以及指標性保育鳥類—水雉。
未來將補強埤塘功能性，種植各式水生植物，擴大水雉繁殖與覓食棲地面積，除了提升南臺灣的水雉族群數量，也有機會營造為大麻鷺、彩鷸及雁鴨等等的生物庇護所，讓舊鐵橋濕地成為高雄首屈一指的生態環境場域。