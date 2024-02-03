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台維斯盃網賽／滿場球迷力挺！許育修不敵法國新星　中華隊丟首點

▲台維斯盃台灣網球好手許育修不敵法國19歲新星Luca Van Assche遺憾丟失首點。（圖／台維斯盃提供）
▲台維斯盃台灣網球好手許育修不敵法國19歲新星Luca Van Assche遺憾丟失首點。（圖／台維斯盃提供）

記者路皓惟/台北報導

網球台維斯盃世界組總決賽資格賽今（3）日第一天賽事中華隊與法國之戰，第一點由許育修出戰法國19歲年輕好手Luca Van Assche，經過1小時35分鐘激戰後，許育修以兩個4：6、4：6落敗，中華隊遺憾地丟失第一點。

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Luca Van Assche是繼Arthur Fils之後，第一位未滿20歲就闖入世界前百的法國新星，並且是當前排名世界百大中第3年輕的球員。此外，Assche在日前落幕的澳網表現出色，一路打進男單32強，最終不敵希臘名將Stefanos Tsitsipas。

今日台維斯盃首日賽事，許育修在台灣球迷的熱情應援下展開比賽，首盤他雖在第一局就被破發，但隨即在第二局回破，將比分追平。不過，接下來的比賽中，許育修雖有機會破發，但最終未能把握住，關鍵第7局第二度被破發後，以4：6丟掉首盤。

第二盤許育修發球局陷入苦戰，第三局艱難保發後，在第5局和第9局分別遭到破發，最終以4比6落敗，中華隊在這場「台法大戰」中丟失了重要的一點。

台維斯盃票房開紅盤，應援票幾乎秒殺，單日近3000張門票在1周內就售完，今日的台法大戰也吸引了近3000名球迷滿座助威，場外更是交通堵塞，停車場大排長龍。

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