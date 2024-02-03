好市多結帳藏「1陷阱」！最慘秒噴2000元 一票會員受害氣炸
知名美式賣場好市多（Costco）因時常販售優惠商品而深受台灣人喜愛，不過近日卻出現不少會員抱怨，長輩持副卡、家庭卡到櫃檯結帳，竟被店員以話術勸誘「升級」成黑鑽卡，被迫多花將近2000元升等，讓許多人相當不滿。對此，好市多也回應，此事應為作業流程上的疏失，未來會加強檢視，並訓練員工了解相關會員規章及權益。
記者賴禹妡／綜合報導
近日有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文抱怨，家人去好市多消費結帳時，持副卡被店員推銷升等黑鑽卡，且未經本人在場的狀況下，家人竟還能自行決定是否要升等，讓原PO覺得邏輯很奇怪，因為主卡才是付年費的主要會員，副卡只是給長輩及小孩用，業者卻未通知就直接變更，讓他直呼「推銷的方式感覺很差！」
貼文曝光後，釣出不少會員也分享類似經驗，「我也是遇到一樣的情況，我後來去服務台反應，還推說是我自己升等的」、「你不是第一個，我家也是這樣，我媽不懂在那邊被話術騙，明明當初業務辦理，都說主卡有一切決定權，家庭卡只是送的，結果他們可以這樣亂搞」、「當初我的也是，我妹是我的副卡，結果她被慫恿改成黑鑽卡，我說不同意，結果我主卡不能取消也不能結帳，硬要到櫃檯也換成黑鑽卡以後才能結帳」、「我也是這樣『被』升等」。
事實上，若要進好市多賣場消費，就一定要辦會員卡才能結帳，而年費又分為4種，非別為年費1350元的金星會員、年費1150元的商業會員、年費3000元的黑鑽卡金星會員及黑鑽卡商業會員。
而根據《ETtoday新聞雲》報導，對於副卡升等會員風波，好市多回應，此案件應為作業流程上的疏失，一般來說，若會員卡由家庭卡做升等，賣場應先通知主卡人，並取得同意後，才可以協助家庭卡升等，未來會加強檢視，並訓練員工了解相關會員規章及權益，也歡迎會員到賣場或致電客服中心詢問或反應。