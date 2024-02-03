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開箱／小米兒童智慧手錶首款台灣官方引進　功能不多但「很適合」

▲小米引進Xiaomi 智慧兒童手錶，功能簡單好上手，售價1995元。（圖／記者周淑萍攝）
▲小米引進Xiaomi 智慧兒童手錶，功能簡單好上手，售價1995元。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

兒童定位智慧錶是不少家長會買給孩子的一款3C產品，在無法以手機的聯繫時，可以透過手錶來聯絡，日前小米終於正式由官方引進Xiaomi 智慧兒童手錶，售價1995元，相較於其他可通話的定位手錶來說，2000元以下的價格，定價算是相當漂亮。《NOWnews》實際開箱使用，功能相當精簡，但相當夠用，包含定位、通話、訊息傳送、白名單設定、上課的勿擾設定等，該有的都有，功能不多也沒有娛樂功能，反而「更適合」，可以讓孩子更專注在學習上，不會因為手錶的遊戲誘惑而分心。

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小米日前正式在台推出Xiaomi 智慧兒童手錶，搭載 1.4 吋手錶螢幕和 200 萬像素鏡頭，可進行視訊通話，具備GPS 定位，手錶還可以計步、運動記錄，以及查詢天氣和溫度狀況，支援2 ATM防水。電量為900mAh續航力號稱5天，但實際使用，通常外出一整天，續航力會降至60％以下，還是要充電才會必較安心。

🟡定位功能
家長需要下載《Xiaomi Kids》才能綁定，當設定住家和學校等常用地址，當手錶的定位離開設定的地點時，就會在《Xiaomi Kids》App上及時收到通知。實際定位還算蠻精準，可以掌握目前孩子的位置。

🟡200萬鏡頭
在螢幕上方加入了200 萬像素廣角鏡頭，畫質無法要求，但還是可以看得出周圍的環境，且App上還會顯示視訊的位置。

▲Xiaomi 智慧兒童手錶。（圖／記者周淑萍攝）
▲Xiaomi 智慧兒童手錶支援視訊通話，家長的可以在App上看到定位。（圖／記者周淑萍攝）
🟡語音和文字訊息
手錶支援文字、語音訊息，文字可以輸入1000字，語音的部分為15 秒已經相當夠用，同時也能發送貼圖。

🟡拉群組
一支手錶可以同時綁定多位家長Xiaomi Kids 應用程式，還可以建立家庭群組聊天。主要都是透過Xiaomi Kids用網路傳送語音和文字訊息。

▲Xiaomi 智慧兒童手錶。（圖／記者周淑萍攝）
▲Xiaomi 智慧兒童手錶可以自訂只能接收白名單聯絡人的來電和訊息，避免被陌生人打擾。（圖／記者周淑萍攝）
🟡請勿打擾
可以設定手錶在特定時段不會收到任何來電或訊息，例如學校上課時間或就寢時間。如此便可確保孩童不會因為手錶而分心，並專注於手邊的工作。

🟡支援簡單的運動紀錄
提供包含跳繩、跑步和騎車等簡單的運動紀錄。家長可以在 Xiaomi Kids 應用程式中檢視孩子的運動資料，包括活動時間、消耗的卡路里和步數，協助家長瞭解孩子的體能活動。

👉整體實測心得
功能太多的智慧錶很容易讓孩子容易分心，Xiaomi 智慧兒童手錶確實功能相當的精簡，但真的非常夠用，回歸到原本對於兒童智慧錶的期待的功能上。以記者實際的運用上，像是如果會晚到去接小孩，就可以直接發送訊息請孩子在安全的地方先等待。且因為手錶沒有遊戲，功能也很簡單，讓記者覺得「很適合」給孩子使用，小孩才不會被手錶給誘惑，可以專注在課堂上。至於鏡頭和螢幕，對於看慣高畫質的旗艦手機的人來說，可能會覺得有點差，但2000元的定價，其實很難要求了！

▲Xiaomi 智慧兒童手錶。（圖／記者周淑萍攝）
▲Xiaomi 智慧兒童手錶整體功能簡單，小孩可以輕易上手。（圖／記者周淑萍攝）

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