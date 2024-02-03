開箱／小米兒童智慧手錶首款台灣官方引進　功能不多但「很適合」

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🟡定位功能
家長需要下載《Xiaomi Kids》才能綁定，當設定住家和學校等常用地址，當手錶的定位離開設定的地點時，就會在《Xiaomi Kids》App上及時收到通知。實際定位還算蠻精準，可以掌握目前孩子的位置。
🟡200萬鏡頭
在螢幕上方加入了200 萬像素廣角鏡頭，畫質無法要求，但還是可以看得出周圍的環境，且App上還會顯示視訊的位置。
🟡語音和文字訊息
手錶支援文字、語音訊息，文字可以輸入1000字，語音的部分為15 秒已經相當夠用，同時也能發送貼圖。
🟡拉群組
一支手錶可以同時綁定多位家長Xiaomi Kids 應用程式，還可以建立家庭群組聊天。主要都是透過Xiaomi Kids用網路傳送語音和文字訊息。
🟡請勿打擾
可以設定手錶在特定時段不會收到任何來電或訊息，例如學校上課時間或就寢時間。如此便可確保孩童不會因為手錶而分心，並專注於手邊的工作。
🟡支援簡單的運動紀錄
提供包含跳繩、跑步和騎車等簡單的運動紀錄。家長可以在 Xiaomi Kids 應用程式中檢視孩子的運動資料，包括活動時間、消耗的卡路里和步數，協助家長瞭解孩子的體能活動。
👉整體實測心得
功能太多的智慧錶很容易讓孩子容易分心，Xiaomi 智慧兒童手錶確實功能相當的精簡，但真的非常夠用，回歸到原本對於兒童智慧錶的期待的功能上。以記者實際的運用上，像是如果會晚到去接小孩，就可以直接發送訊息請孩子在安全的地方先等待。且因為手錶沒有遊戲，功能也很簡單，讓記者覺得「很適合」給孩子使用，小孩才不會被手錶給誘惑，可以專注在課堂上。至於鏡頭和螢幕，對於看慣高畫質的旗艦手機的人來說，可能會覺得有點差，但2000元的定價，其實很難要求了！