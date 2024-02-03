台維斯盃網賽／吳東霖不敵法國一哥！中華隊連丟2點 4日背水一戰
台維斯盃世界組總決賽資格賽「中法大戰」，中華隊許育修丟失首點後，第二點輪到吳東霖登場，面對世界排名第17的Adrian Mannarino，吳東霖可惜沒能替台灣留下勝利，以3：6、5：7不敵Mannarino連丟2點，法國率先聽牌，明（4）日中華隊第三點雙打已無路可退。
記者路皓惟/台北報導
今日許育修打頭陣，遭法國19歲新星Luca Van Assche直落二吞敗，緊接著吳東霖對決Mannarino，第一盤吳東霖以破發開局，但第2局遭到對手回破，第4局發球局也失守，最終以3：6讓出首盤。
第二盤吳東霖在第2局率先破發，取得3：0領先，現場球迷氣氛超嗨，但可惜第7局吳東霖未能守住發球局，Mannarino連趕3局扳平戰局，第11局吳東霖二度遭破發，第12局Mannarino順利保發後，吳東霖以5：7敗下陣來。
中華隊連丟兩點，也面臨背水一戰，4日將由杭州亞運男雙金牌搭檔莊吉生／許育修，對決坐擁大滿貫冠軍的強敵Edouard Roger-Vasselin／Nicolas Mahut，盼能夠延長戰線；若順利延長戰線，最後兩點單打預計由許育修對戰Mannarino，吳東霖對決Assche。
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