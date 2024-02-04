台維斯盃網賽／法國大滿貫組合盛讚台灣搭檔 感謝台灣球迷的風度
中華隊雙打組合莊吉生／許育修在今（4）日在台維斯盃世界組總決賽資格賽「中法大戰」中，對上法國5屆大滿貫雙打冠軍、雙打「全滿貫」得主馬俞（Nicolas Mahut）和2014年法網男雙冠軍、世界前10的瓦塞林（Edouard Roger-Vasselin）搭檔組合，激戰3盤後莊吉生和許育修以6:3、2:6、6:7（1:7）落敗。不過莊吉生和許育修此役突出的表現，受到對手的一致稱讚，直言兩人的表現「比他們真實的世界排名更好」。另外，法國組合也很開心有機會能在熱情的台灣球迷面前獻技，感謝觀眾們的風度，讓他們在客場也能享受到掌聲。
記者黃建霖/臺北報導
馬俞和瓦塞林寶刀未老，這場在首盤落敗的情況下，逆轉取勝，賽後瓦塞林稱讚莊吉生和許育修，「他們是很棒的組合，要給他們稱讚。」他也表示能贏球真的很開心，在這場3盤大戰中，他和馬俞開賽遇到了一些狀況，但兩人持續保持冷靜，也很有有耐心地找回狀態，保持正面心態是最終贏球關鍵，「在最後關門時我們有點緊張，但很高興之後能保持冷靜拿下比賽，許、莊今天的表現非常出色。」
被對手稱讚「表現超過真實排名」 法國組合有建議給許育修、莊吉生
許育修和莊吉生在杭州亞運拿下金牌，這一屆台維斯盃繼續搭檔，同樣打出讓人讚許的表現，馬俞賽後稱讚許、莊二人今天打出比真實世界排名更好的表現：「他們今天表現超過了他們應有的雙打排名，在現場觀眾加持下，整體發揮非常好，頂住壓力打出好球。」
瓦塞林和馬俞透露，他們兩人今年重新搭檔，原因是想在自己的家鄉打巴黎奧運，直言「這是一生才有一次的機會」，所以他們將巴黎奧運當成今年最主要的目標，想尋求晉級資格。也直言參加這次的台維斯盃，對他們來說非常有幫助，特別是背上背負法國國旗，需要去住那個壓力，瓦塞林直言：「人一生可能只有一次爭取在自己家鄉打奧運的機會，所以我們非常想要爭取。」
兩位都超過40歲的網球好手也給予許育修及莊吉生建議，他們表示要在這個年紀維持好狀態，必須要持續高強度的訓練，並保持身體健康，而最重要的是需要享受自己正在做得一切。
這次在台灣的旅程即將來到尾聲，馬俞總結自己出賽台維斯盃的感想，他稱自己很榮幸有機會在3、4000位觀眾面前獻技，也享受在客場打比賽的氛圍，並稱讚「台灣球迷很有風度」，在他們打出好表現時也給予掌聲。
對手技戰術更佳 莊吉生甘拜下風
許育修和莊吉生雖然這場遺憾落敗，但也確實甘拜下風，他們表示在雙打比賽中戰術運用很重要，法國組合儘管首盤發球局被破，但經驗好、技戰術運用成熟，自己這邊後續沒有處理好，之後變得有點難打。
莊吉生稱讚馬俞／瓦塞林：「我覺得他們是真的強，很穩定，沒什麼失誤，很有經驗。這一場對我和育修來說也是很棒的經驗。」他也希望自己未來能和許育修有更多搭配，在三太子盃和海碩盃攜手奮戰。