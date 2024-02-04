NOWnews體壇周報／大谷翔平只當打者　詹皇交易傳聞、卡森斯離台

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生涯達成121救援成功、125次中繼成功的前樂天桃猿投手陳禹勳，在去年被樂天桃猿放入60人保留名單外，隨著春訓即將到來，但仍還在市場上待業中，就在本周一，味全龍領隊丁仲緯證實，「球團與陳禹勳達成簽約共識，雙方簽下一年合約。」據了解，陳禹勳將會被砍薪，但實際數字並未公布。
表弟大師賽後暫離台灣
前NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）在周二打完「大獅風雲賽」，T1台啤雲豹有意願與卡森斯再續前緣，但卡森斯因為私人因素，確定先行返回美國，後續是否會再回到台灣仍是未知數。值得一提，卡森斯在「大獅風雲賽」，上場19分鐘，最終數據就定格在10分5籃板。
湖人James交易傳聞風波
本季NBA交易截止日為2月8日，在本周五傳出洛杉磯湖人有意交易頭號球星LeBron James，《KTLA》記者David Pingalore披露，「根據聯盟高層人士透露，湖人在交易市場上，首要目標是交易走39歲的LeBron James，且市場上有一位追求者。」此消息一出，也讓外界震驚，且LeBron James更在社群媒體《X》上發出一個「沙漏」的圖案，讓外界引發遐想，是否James在湖人的生涯，已進入倒數計時，對此James拒絕回應此貼文。此外LeBron James在下賽季擁有5140萬美元的球員選擇權，若確定執行將是LeBron James生涯第22個賽季，也不經讓外界懷疑下賽季是否執行球員選項續留湖人，對此LeBron James則給出明確回覆，「沒有！」
大谷翔平球迷會
洛杉磯道奇（MLB）在休賽季時以10年7億美元（約220億台幣），帶回自由市場史上最大咖球星大谷翔平。道奇球團周日舉辦球迷日，根據《ESPN》記者Alden Gonzalez表示，「道奇將在3月20日在韓國進行海外開幕戰，大谷翔有信心在開幕戰先發上陣」此外本季大谷翔平在新賽季確定只會以「一刀流」打者身份上場比賽，確定不會投球。
陽岱鋼睽違3年重返日職，加盟日職新軍Oisix天鵝皇隊
在本周日根據日媒《報知體育》透露，台灣旅外好手陽岱鋼，時隔3年重回日職舞台，確定將加入日職新軍，二軍的Oisix天鵝皇隊，去年陽岱鋼則是在美國獨立聯盟的高點搖椅隊，出賽98場，2成71打擊率，繳出10發全壘打、貢獻58分打點。
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