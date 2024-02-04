小鐘遭親友拷問薪水秒答「月賺百萬」！真相曝光被誇：博士級答案
演藝圈的52歲黃金單身漢小鐘（鐘呈昀），每年最怕的就是過年期間，被家人問到感情、事業問題，曾說要帶女友回家，卻遲遲找不到好對象，只好在社群平台和粉絲開玩笑，以幽默風趣暢聊過年話題，教導大家若被問到薪水問題，不妨直接回「月賺百萬」，真實原因讓網友都笑到不行。
記者江芷稜／綜合報導
小鐘打趣說，「又快過年了，大叔年齡大了，現在比豬都還害怕過年。豬也就害怕一次，我現在是每年一次」，原因不外乎常被親戚關心感情生活和薪水，親友關心他做演藝圈一個月大概賺多少，他說，自己很誠實地回答：「大概100萬左右吧」，結果親戚驚訝詢問「做什麼主持還是活動？可以賺得賺這麼多？」小鐘神回：「你也可以呀，因為我做夢！」
粉絲聽了大笑，「希望天天做這種夢，希望能美夢成真！」、「每次看小鐘哥的文字都會笑到內傷」、「你給的回答已是博士級的標準答案了」、「小鐘哥的冷笑話總是令人嘴角失守」，也有人認為他收入不少「小鐘哥肯定不僅賺這個數了」，釣出小鐘妙回：「我有誠實（X10）喔。」
小鐘的過年笑話不少，尤其是家人希望他能早點帶另一半回家，過去遇到親戚朋友問他：「你怎還不結婚？」他回對方：「我不結婚，主要還是因為你。」親戚訝異反問：「跟我有什麼關係？」他也舉一反三：「那我結不結婚跟你有什麽關係？」讓親友一時語塞，逗趣反應讓粉絲哈哈大笑。
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