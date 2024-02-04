扣押逾50萬桶伊朗石油！美司法部強化經濟制裁　阻止金援民兵組織

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《美聯社》報導指，美國官員正在準備一系列的反制措施，其中破壞伊朗扶持民兵組織資金來源是計畫的一部分目標。美國司法部於2日宣布，對於受到國際制裁的逾50萬桶伊朗原油進行抄沒程序，這批原油估計價值超過2500萬美元，而涉及交易的人事與組織則來自中國、俄羅斯與敘利亞等國，美國司法部也針對相關人士及組織提起刑事訴訟。
報導表示，美方官員指出這項行動目的在於減弱伊朗對IRGC旗下聖城部隊（Quds Force），包括伊拉克、黎巴嫩、敘利亞與葉門境內親伊朗民兵組織的援助能力，降低區域安全威脅。
美國聯邦調查局局長瑞伊（Christopher Wray）透過聲明表示，伊朗「對美國構成持續性的威脅，包括試圖對美國兒童醫院進行網路攻擊，以及對世界各地恐怖主義分子的資助」，且「由於這些罪刑都必須耗費資金，因此FBI將會持續嚴格執法，打擊伊朗獲取資金的能力」。
美國司法部長加蘭（Merrick Garland）則同樣於聲明中表示，司法部將繼續利用所擁有的一切權力，切斷對伊朗惡意活動的非法資助和支持，「這些活動在最近幾個月變得更加明顯。」
英國巴斯大學國防安全專家、北約（NATO）前分析家柏利（Patrick Bury）也分析指出，對美國和英國來說，真正的問題不是葉門叛軍「青年運動」（Houthi）而是決定在青年運動軍火遭破壞時能否持續提供飛彈系統和雷打的伊朗，他認為美英在做的是以破壞向伊朗傳達訊號，即「援助青年運動並不值得」。