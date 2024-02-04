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扣押逾50萬桶伊朗石油！美司法部強化經濟制裁　阻止金援民兵組織

▲美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）宣布扣押逾50萬桶伊朗石油，並表示將切斷對伊朗惡意活動的非法資助和支持。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）宣布扣押逾50萬桶伊朗石油，並表示將切斷對伊朗惡意活動的非法資助和支持。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

伊朗支持的葉門什葉派叛軍胡塞武裝（Houthi，又稱青年運動）稱因以色列對巴勒斯坦組織哈馬斯進攻，因此於去年11月開始襲擊紅海的商船，擾亂了全球供應鏈，而在美國和伊朗之間的緊張局勢一觸即發之際，美國官員近日也強化執行對伊朗禁運和以經濟制裁的手段，宣布將沒收50萬桶伊朗非法出售的原油，盼能削弱伊朗資助地方代理人的能力。

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今年1月28日，美國駐約旦北部一處軍事基地遇襲，造成3名美軍死亡、41人受傷。伊朗支持的民兵組織「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq，IRGC）坦承犯案；不到一週內，美軍則施以反擊，於伊拉克和敘利亞境內超過85個目標進行空襲，重點鎖定伊朗扶植的伊斯蘭革命衛隊聖城軍及其附屬民兵組織。

《美聯社》報導指，美國官員正在準備一系列的反制措施，其中破壞伊朗扶持民兵組織資金來源是計畫的一部分目標。美國司法部於2日宣布，對於受到國際制裁的逾50萬桶伊朗原油進行抄沒程序，這批原油估計價值超過2500萬美元，而涉及交易的人事與組織則來自中國、俄羅斯與敘利亞等國，美國司法部也針對相關人士及組織提起刑事訴訟。

報導表示，美方官員指出這項行動目的在於減弱伊朗對IRGC旗下聖城部隊（Quds Force），包括伊拉克、黎巴嫩、敘利亞與葉門境內親伊朗民兵組織的援助能力，降低區域安全威脅。

美國聯邦調查局局長瑞伊（Christopher Wray）透過聲明表示，伊朗「對美國構成持續性的威脅，包括試圖對美國兒童醫院進行網路攻擊，以及對世界各地恐怖主義分子的資助」，且「由於這些罪刑都必須耗費資金，因此FBI將會持續嚴格執法，打擊伊朗獲取資金的能力」。

美國司法部長加蘭（Merrick Garland）則同樣於聲明中表示，司法部將繼續利用所擁有的一切權力，切斷對伊朗惡意活動的非法資助和支持，「這些活動在最近幾個月變得更加明顯。」

英國巴斯大學國防安全專家、北約（NATO）前分析家柏利（Patrick Bury）也分析指出，對美國和英國來說，真正的問題不是葉門叛軍「青年運動」（Houthi）而是決定在青年運動軍火遭破壞時能否持續提供飛彈系統和雷打的伊朗，他認為美英在做的是以破壞向伊朗傳達訊號，即「援助青年運動並不值得」。

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